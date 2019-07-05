Златан Ибрагимович
МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси
Златан отыграл весь матч с ошибкой в фамилии, оформил дубль и бросил вызов Погба. Ничего необычного
05 июля 2019, 20:54
Златан Ибрагимович в этом сезоне МЛС:
- 15 матчей.
- 13 голов.
- 4 голевых передачи.
- Одна игра в майке с неправильно непачатанной фамилией.
В матче с «Торонто» «Гэлакси» прервал двухматчевую серию из поражений. Сам Ибра забил два. Первый мяч получился таким:
Второй – таким:
После игры он поучаствовал во флешмобе #BottleCapChallenge, вызвал Поля Погба.
Но самое забавное – то, что он весь матч играл в майке с ошибкой в фамилии. На спине Златана было написано «Irbahimovic». Болельщики даже создали хештэг с неправильной фамилией страйкера.
Этот казус разлетелся по социальным сетям. Кое-кто даже пытался шутить.
«Неизвестный забил два гола в ворота «Торонто». Неплохо».
«Администратору, отвечающему за майки в «Гэлакси», этой ночью будут сниться кошмары».
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