16-летний игрок отдал голевой пас в МЛС. Ибрагимович забил победный гол

Стартовал новый сезон МЛС. Одной из заметных игр была встреча «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Чикаго» (2:1). Златан Ибрагимович отметился вторым голом, добив мяч после отскока от перекладины.

В моменте с первым мячом «Гэлакси» ассист на счету 16-летнего полузащитника Эфраина Альвареса. Он стал самым молодым игроком «Гэлакси», который выходил на поле в матчах МЛС.

17 этому парню исполнится только 19 июня.