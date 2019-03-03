МЛС
Эфраин Альварес
Лос-Анджелес Гэлакси
16-летний игрок отдал голевой пас в МЛС. Ибрагимович забил победный гол
03 марта 2019, 10:35
Стартовал новый сезон МЛС. Одной из заметных игр была встреча «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Чикаго» (2:1). Златан Ибрагимович отметился вторым голом, добив мяч после отскока от перекладины.
В моменте с первым мячом «Гэлакси» ассист на счету 16-летнего полузащитника Эфраина Альвареса. Он стал самым молодым игроком «Гэлакси», который выходил на поле в матчах МЛС.
17 этому парню исполнится только 19 июня.
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