Дриусси перешел в американский «Остин» после ухода из «Зенита»

«Остин» объявил о переходе Себастьяна Дриусси. Контракт подписан на несколько лет, но детали не разглашаются.

О трансфере объявили спустя три дня после ухода Дриусси из «Зенита». Он выкупил собственный контракт.

Дриусси 25 лет. Он играл за «Зенит» с 2017 года. Провел 138 матчей, забил 25 голов и отдал 28 ассистов. До играл за аргентинский «Ривер Плейт».

Среди его титулов: Кубок Либертадорес (2015), чемпионат России (2019, 2020, 2021), Кубок России (2020), Суперкубок России (2020, 2021).

«Остин» – клуб из американской МЛС. Он дебютировал в лиге в 2021 году, пока занимает последнее место в западной конференции.