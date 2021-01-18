Фил Невилл
МЛС
Футбол
Интер Майами
Поделиться:
Комментарии:
0
#Фил Невилл #Футбол #МЛС #Интер Майами

Фил Невилл стал тренером «Интера Майами»

28 минут назад

На официальном «Интера Майами» сказано, что 43-летний Невилл, чьим последним местом работы была женская сборная Англии, стал главным тренером клуба. О деталях сделки стороны не объявили.

Еще одно объявление клуба – Крис Хендерсон стал его спортивным директором.

Дэвид Бекхэм сказал:

«Я очень доволен группой руководителей, которую мы определили для того, чтобы вести команду вперед, ждем, когда Крис и Фил к нам присоединятся.

Я знаю Фила с детских лет по академии «Юнайтед». У нас общая футбольная ДНК, нас тренировали одни из лучших, и именно такие ценности я бы хотел видеть в нашем клубе».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Джек Уилшир подписал контракт с «Борнмутом». Он был без клуба три месяца
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
На матчи «Уфы» смогут приходить фанаты с антиковидными паспортами
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Фил Невилл
#Футбол
#МЛС
#Интер Майами