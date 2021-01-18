Фил Невилл стал тренером «Интера Майами»

На официальном «Интера Майами» сказано, что 43-летний Невилл, чьим последним местом работы была женская сборная Англии, стал главным тренером клуба. О деталях сделки стороны не объявили.

Еще одно объявление клуба – Крис Хендерсон стал его спортивным директором.

Дэвид Бекхэм сказал:

«Я очень доволен группой руководителей, которую мы определили для того, чтобы вести команду вперед, ждем, когда Крис и Фил к нам присоединятся.

Я знаю Фила с детских лет по академии «Юнайтед». У нас общая футбольная ДНК, нас тренировали одни из лучших, и именно такие ценности я бы хотел видеть в нашем клубе».