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Как решить проблемы в «МЮ»? Рассказывает Уэйн Руни
09 июня 2019, 15:25
Уэйн Руни сейчас играет в США, но в Европе его помнят по выступлениям (и многочисленным побитым рекордам) за «Манчестер Юнайтед». BBC Sport спросил у бывшего капитана «МЮ», как исправить проблемы команды, которая заняла лишь шестое место в АПЛ. Вот что он ответил:
- Не покупать больших звезд вроде Месси, Роналду или Бэйла: через пару лет они закончат карьеру, и ~350 миллионов фунтов просто уйдут в никуда.
- Инвестировать в молодых футболистов. При этом не нужно ждать, что они выиграют АПЛ в первом же сезоне, но и покупать кого попало тоже не стоит: они должны действительно быть перспективными.
- Дать Уле Гуннару поработать. Ему понадобится два-три года на строительство команды, готовой бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.
Руни добавил, что в ближайшие пару лет у «МЮ», «Челси», «Арсенала», «Тоттенхэма» и, возможно, «Эвертона» есть все шансы добраться до уровня «Сити» и «Ливерпуля». А пока турнирная таблица выглядит так:
- «Манчестер Сити» – 98 очков.
- «Ливерпуль» – 97 очков.
- «Челси» – 72 очка.
- «Тоттенхэм» – 71 очко.
- «Арсенал» – 70 очков.
- «Манчестер Юнайтед» – 66 очков.
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