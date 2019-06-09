Как решить проблемы в «МЮ»? Рассказывает Уэйн Руни

Уэйн Руни сейчас играет в США, но в Европе его помнят по выступлениям (и многочисленным побитым рекордам) за «Манчестер Юнайтед». BBC Sport спросил у бывшего капитана «МЮ», как исправить проблемы команды, которая заняла лишь шестое место в АПЛ. Вот что он ответил:

Не покупать больших звезд вроде Месси, Роналду или Бэйла: через пару лет они закончат карьеру, и ~350 миллионов фунтов просто уйдут в никуда. Инвестировать в молодых футболистов. При этом не нужно ждать, что они выиграют АПЛ в первом же сезоне, но и покупать кого попало тоже не стоит: они должны действительно быть перспективными. Дать Уле Гуннару поработать. Ему понадобится два-три года на строительство команды, готовой бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Руни добавил, что в ближайшие пару лет у «МЮ», «Челси», «Арсенала», «Тоттенхэма» и, возможно, «Эвертона» есть все шансы добраться до уровня «Сити» и «Ливерпуля». А пока турнирная таблица выглядит так: