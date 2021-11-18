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Игрока на тренировке окружила змея – но он не растерялся и холодно выкинул ее в урну: в детстве возился с домашними змеями
#Интер Майами
22 января, 20:36
Из «Наполи» уходит Инсинье – одна из главных легенд в истории клуба и воспитанник. Хотя ради нового контракта он увольнял самого могущественного агента мира
#Лоренцо Инсинье
08 января, 21:49
Лучший игрок клуба МЛС вбивает гвоздь в рельс. Это традиция в честь основателя города
#Атланта Юнайтед
18 ноября 2021, 16:00
Вратарь дважды отбил пенальти на последней минуте. И пропустил с третьего – VAR не засчитал его сейвы
#Карлос Коронел
15 августа 2021, 10:47
Канье Уэст переехал жить на стадион, где показывал новый альбом Donda: построил там студию, позвал повара, ходит к футбольным фанатам
#Канье Уэст
26 июля 2021, 00:38
Игрок из МЛС оформил хет-трик за шесть минут. Исполнил идеальный штрафной и отпраздновал в стиле Дзюбы
#Хани Мухтар
18 июля 2021, 11:20
Клуб Бекхэма представил форму на дне океана. Она сделана из пляжного мусора
#Интер Майами
21 мая 2021, 20:16
Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
28 августа 2020, 14:07
Удары головой вредят здоровью футболистов – деменция, нарушение памяти, приступы боли. Это причина для возможной революции правил
#Футбол
11 декабря 2019, 12:55
Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
#Футбол
28 октября 2019, 11:18
🐊 Здоровенный аллигатор забежал на поле клуба МЛС во Флориде. Все рады: «Отличный способ начать тренировку»
#МЛС
27 апреля 2021, 15:54
Защитник заменил вратаря во время серии пенальти. И отбил решающий удар
4
#Родриго Шлегель
22 ноября 2020, 01:43
4
«Арсенал» уволил администратора после 30 лет работы. Он обиделся и распродал подарки звезд: часы, футболки и даже рваные бутсы
1
#Арсенал
20 ноября 2020, 16:46
1
Кто такой Джейкоб Блейк и почему полиция стреляла ему в спину. Все о деле, которое вызвало протесты и бойкот спорта
#Джейкоб Блейк
27 августа 2020, 18:19
💥 Игрок МЛС головой в полете выбил мяч из ворот
#Алекс Ролдан
05 ноября 2020, 15:26
Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
#Златан Ибрагимович
27 октября 2020, 18:55
Два друга создали в США фейковый клуб. Ни матчей, ни игроков – но мерч, куча историй, письма со всего мира и интервью
#Асбери Парк
16 октября 2020, 12:10
Подача с углового = гол. Залипательная красота из МЛС
#МЛС
21 сентября 2020, 11:58
Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
#Златан Ибрагимович
30 августа 2019, 13:00
Игрок «Торонто» на пенальти вместо удара дал пас под удар другому. Гол не засчитан – другой выбежал слишком рано
#МЛС
02 сентября 2020, 11:10
Игрок залез на трибуну для фото с картонным фанатом. Так «Интер Майами» праздновал победный гол
#Интер Майами
23 августа 2020, 12:05
Мэттью Макконахи поздравил МЛС с юбилеем. Его клуб скоро там тоже будет играть
#Мэттью Макконахи
10 августа 2020, 18:23
Везде новости: Давид Вилья обвинен в домогательствах. Это правда? Мы сделали фактчек истории.
3
#Давид Вилья
22 июля 2020, 18:13
3
Какие турниры остановили из-за коронавируса. Полный список
#коронавирус
13 марта 2020, 15:20
Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд
#Тьерри Анри
10 июля 2020, 10:43
«Гэлакси» разорвал контракт с игроком – его жена раскритиковала протесты в США
#Александар Катаи
05 июня 2020, 22:53
«Интер» судится с МЛС из-за торговой марки. Основной повод – название клуба Бекхэма
#Интер
12 февраля 2020, 16:05
Новый клуб МЛС из Шарлотт: членство за 325 млн, босс – бывший директор «Ман Сити»
#МЛС
18 декабря 2019, 18:47
Златан некрасиво простился с США: проиграл, показал яйца, наговорил гадости про лигу
#Златан Ибрагимович
14 ноября 2019, 14:07
Руни и Ибрагимович не стали чемпионами МЛС. Победила команда без звезд вообще
#МЛС
11 ноября 2019, 18:55
В США грустят из-за ухода 40-летнего Ховарда. Его новая цель – развитие собственного клуба
#Тим Ховард
07 октября 2019, 13:35
Третий хет-трик Ибрагимовича в США. В одном фото
#Златан Ибрагимович
16 сентября 2019, 09:49
МЛС ждет клуб «Остин», которым владеет Мэттью Макконахи. Одна из целей – инвестиция в город
#Остин
28 августа 2019, 21:50
Златан бывает злодеем: дерется, оскорбляет соперников, некрасиво фолит
#Златан Ибрагимович
26 июля 2019, 21:25
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