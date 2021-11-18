МЛС

Лента
Материалы
Новости
Игрока на тренировке окружила змея – но он не растерялся и холодно выкинул ее в урну: в детстве возился с домашними змеями
#Интер Майами
Из «Наполи» уходит Инсинье – одна из главных легенд в истории клуба и воспитанник. Хотя ради нового контракта он увольнял самого могущественного агента мира
#Лоренцо Инсинье
Лучший игрок клуба МЛС вбивает гвоздь в рельс. Это традиция в честь основателя города
#Атланта Юнайтед
Вратарь дважды отбил пенальти на последней минуте. И пропустил с третьего – VAR не засчитал его сейвы
#Карлос Коронел
Канье Уэст переехал жить на стадион, где показывал новый альбом Donda: построил там студию, позвал повара, ходит к футбольным фанатам
#Канье Уэст
Игрок из МЛС оформил хет-трик за шесть минут. Исполнил идеальный штрафной и отпраздновал в стиле Дзюбы
#Хани Мухтар
Клуб Бекхэма представил форму на дне океана. Она сделана из пляжного мусора
#Интер Майами
Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
Удары головой вредят здоровью футболистов – деменция, нарушение памяти, приступы боли. Это причина для возможной революции правил
#Футбол
Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
#Футбол
🐊 Здоровенный аллигатор забежал на поле клуба МЛС во Флориде. Все рады: «Отличный способ начать тренировку»
#МЛС
Защитник заменил вратаря во время серии пенальти. И отбил решающий удар
4
#Родриго Шлегель
4
«Арсенал» уволил администратора после 30 лет работы. Он обиделся и распродал подарки звезд: часы, футболки и даже рваные бутсы
1
#Арсенал
1
Кто такой Джейкоб Блейк и почему полиция стреляла ему в спину. Все о деле, которое вызвало протесты и бойкот спорта
#Джейкоб Блейк
💥 Игрок МЛС головой в полете выбил мяч из ворот
#Алекс Ролдан
Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
#Златан Ибрагимович
Два друга создали в США фейковый клуб. Ни матчей, ни игроков – но мерч, куча историй, письма со всего мира и интервью
#Асбери Парк
Подача с углового = гол. Залипательная красота из МЛС
#МЛС
Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
#Златан Ибрагимович
Игрок «Торонто» на пенальти вместо удара дал пас под удар другому. Гол не засчитан – другой выбежал слишком рано
#МЛС
Игрок залез на трибуну для фото с картонным фанатом. Так «Интер Майами» праздновал победный гол
#Интер Майами
Мэттью Макконахи поздравил МЛС с юбилеем. Его клуб скоро там тоже будет играть
#Мэттью Макконахи
Везде новости: Давид Вилья обвинен в домогательствах. Это правда? Мы сделали фактчек истории.
3
#Давид Вилья
3
Какие турниры остановили из-за коронавируса. Полный список
#коронавирус
Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд
#Тьерри Анри
«Гэлакси» разорвал контракт с игроком – его жена раскритиковала протесты в США
#Александар Катаи
«Интер» судится с МЛС из-за торговой марки. Основной повод – название клуба Бекхэма
#Интер
Новый клуб МЛС из Шарлотт: членство за 325 млн, босс – бывший директор «Ман Сити»
#МЛС
Златан некрасиво простился с США: проиграл, показал яйца, наговорил гадости про лигу
#Златан Ибрагимович
Руни и Ибрагимович не стали чемпионами МЛС. Победила команда без звезд вообще
#МЛС
В США грустят из-за ухода 40-летнего Ховарда. Его новая цель – развитие собственного клуба
#Тим Ховард
Третий хет-трик Ибрагимовича в США. В одном фото
#Златан Ибрагимович
МЛС ждет клуб «Остин», которым владеет Мэттью Макконахи. Одна из целей – инвестиция в город
#Остин
Златан бывает злодеем: дерется, оскорбляет соперников, некрасиво фолит
#Златан Ибрагимович