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Игрока на тренировке окружила змея – но он не растерялся и холодно выкинул ее в урну: в детстве возился с домашними змеями
#Интер Майами
Из «Наполи» уходит Инсинье – одна из главных легенд в истории клуба и воспитанник. Хотя ради нового контракта он увольнял самого могущественного агента мира
#Лоренцо Инсинье
Лучший игрок клуба МЛС вбивает гвоздь в рельс. Это традиция в честь основателя города
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Игрок из МЛС оформил хет-трик за шесть минут. Исполнил идеальный штрафной и отпраздновал в стиле Дзюбы
#Хани Мухтар
Клуб Бекхэма представил форму на дне океана. Она сделана из пляжного мусора
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Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
Удары головой вредят здоровью футболистов – деменция, нарушение памяти, приступы боли. Это причина для возможной революции правил
#Футбол
Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
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Защитник заменил вратаря во время серии пенальти. И отбил решающий удар
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Подача с углового = гол. Залипательная красота из МЛС
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Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
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Игрок «Торонто» на пенальти вместо удара дал пас под удар другому. Гол не засчитан – другой выбежал слишком рано
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Игрок залез на трибуну для фото с картонным фанатом. Так «Интер Майами» праздновал победный гол
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Мэттью Макконахи поздравил МЛС с юбилеем. Его клуб скоро там тоже будет играть
#Мэттью Макконахи
Везде новости: Давид Вилья обвинен в домогательствах. Это правда? Мы сделали фактчек истории.
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#Давид Вилья
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Какие турниры остановили из-за коронавируса. Полный список
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Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд
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«Гэлакси» разорвал контракт с игроком – его жена раскритиковала протесты в США
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«Интер» судится с МЛС из-за торговой марки. Основной повод – название клуба Бекхэма
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Новый клуб МЛС из Шарлотт: членство за 325 млн, босс – бывший директор «Ман Сити»
#МЛС
Златан некрасиво простился с США: проиграл, показал яйца, наговорил гадости про лигу
#Златан Ибрагимович
Руни и Ибрагимович не стали чемпионами МЛС. Победила команда без звезд вообще
#МЛС
В США грустят из-за ухода 40-летнего Ховарда. Его новая цель – развитие собственного клуба
#Тим Ховард
Третий хет-трик Ибрагимовича в США. В одном фото
#Златан Ибрагимович
МЛС ждет клуб «Остин», которым владеет Мэттью Макконахи. Одна из целей – инвестиция в город
#Остин
Златан бывает злодеем: дерется, оскорбляет соперников, некрасиво фолит
#Златан Ибрагимович
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