Вратарь дважды отбил пенальти на последней минуте. И пропустил с третьего – VAR не засчитал его сейвы

«Монреаль» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:1) в матче МЛС. Главное из этой игры – решающий гол с пенальти от Виктора Ваньямы. Он забил на 98-й минуте, но события с пенальти растянулись на пять минут. Вратарь «Нью-Йорка» Карлос Коронел отбил первый удар еще на 93-й минуте. Итог просмотра VAR – удар нужно перебить. Коронел рано шагнул вперед и нарушил правила.

Коронел вытащил и второй удар. Мяч полетел уже в другой угол, но схема с отменой повторилась. Теперь Коронел получил за свое нарушение желтую карточку. На третьем ударе он вообще не делал никаких шагов, но даже так среагировал на удар Ваньямы. Мяч от рук Коронела залетел в сетку. Твиттер МЛС показал все это в большом видео: