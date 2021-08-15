Вратарь дважды отбил пенальти на последней минуте. И пропустил с третьего – VAR не засчитал его сейвы
«Монреаль» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:1) в матче МЛС. Главное из этой игры – решающий гол с пенальти от Виктора Ваньямы. Он забил на 98-й минуте, но события с пенальти растянулись на пять минут. Вратарь «Нью-Йорка» Карлос Коронел отбил первый удар еще на 93-й минуте. Итог просмотра VAR – удар нужно перебить. Коронел рано шагнул вперед и нарушил правила.
Коронел вытащил и второй удар. Мяч полетел уже в другой угол, но схема с отменой повторилась. Теперь Коронел получил за свое нарушение желтую карточку. На третьем ударе он вообще не делал никаких шагов, но даже так среагировал на удар Ваньямы. Мяч от рук Коронела залетел в сетку. Твиттер МЛС показал все это в большом видео:
Коронел удивлял не только этим моментом. Он начал игру с отбитого удара в упор на 16-й минуте.
Дальше «Нью-Йорк» вел в счете до 71-й минуты, но в итоге проиграл. Тренер «Нью-Йорка» Герхард Штрубер так прокомментировал историю с пенальти: «Судья не очень хорошо справлялся со своими обязанностями, но нам самим нужно контролировать игру. Мы потеряли этот контроль». В таблице Восточной конференции МЛС «Нью-Йорк» теперь идет девятым.
Вратарю Карлосу Коронелу 24 года. Он принадлежит «Зальцбургу» с 2017 года. Поездка в МЛС – вторая аренда для Коронела из «Зальцбурга». В прошлом сезоне он провел один матч в австрийской лиге. В МЛС у Коронела набралось уже 18 матчей и 24 пропущенных гола. Даже с ним в воротах «Нью-Йорк Ред Буллз» не побеждает уже семь матчей подряд.
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Фанаты сравнили Коронела с польским вратарем Дудеком. Он тоже отбивал пенальти в таком стиле: