Златан Ибрагимович
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Лос-Анджелес Гэлакси
Третий хет-трик Ибрагимовича в США. В одном фото
16 сентября 2019, 09:49
- «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл у «Канзаса» 7:2. Златан забил три: один с пенальти и два с игры.
- Это его третий хет-трик за полтора сезона в MLS. Ранее он забивал в конце июля 2018-го «Орландо» и через год после этого − «ФК Лос-Анджелес».
- Теперь у него 26 голов в 25 играх. Это уже лучше, чем в прошлом сезоне (22 гола в 27 играх).
- 3 октября Златану исполнится 38 лет. Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» заканчивается в конце этого года.
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