Златан Ибрагимович
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#Златан Ибрагимович #Футбол #МЛС #Лос-Анджелес Гэлакси

Третий хет-трик Ибрагимовича в США. В одном фото

16 сентября 2019, 09:49

ZUMAPRESS / Global Look Press

  • «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл у «Канзаса» 7:2. Златан забил три: один с пенальти и два с игры.
  • Это его третий хет-трик за полтора сезона в MLS. Ранее он забивал в конце июля 2018-го «Орландо» и через год после этого − «ФК Лос-Анджелес».
  • Теперь у него 26 голов в 25 играх. Это уже лучше, чем в прошлом сезоне (22 гола в 27 играх).
  • 3 октября Златану исполнится 38 лет. Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» заканчивается в конце этого года.
Златан-Златан-Златан:
Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
Златан бывает злодеем: дерется, оскорбляет соперников, некрасиво фолит
Что за тема про парня с прической Златана, которого не пускают в школу? Расскажем за пару минут
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