Клубы МЛС бойкотировали 5 матчей как протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу. Лига поддержала

Список клубов и матчей:

«Интер Майами» – «Атланта»

«Даллас» – «Колорадо»

«Солт-Лейк» – «ФК Лос-Анджелес»

«Сан-Хосе» – «Портланд Тимберс»

«ЛА Гэлакси» – «Сиэттл»

МЛС поддержала решение игроков, запостила на официальных страницах высказывания игроков из бойкотирующих клубов и сделала заявление от имени лиги:

«Нужно продолжать борьбу против расизма, расовой несправедливости, фанатизма, ненависти и применения насилия полицией против темнокожего населения. Должны произойти настоящие перемены: расстрел Джейкоба Блейка и убийства во время протестов в Кеноша – последний инцидент. Это нужно прекратить».

МЛС присоединилась к бойкоту в знак солидарности с игроками пятью клубов НБА, которые бойкотировали три матча лиги. К протесту также присоединились клубы МЛС и теннисный турнир Western & Southern Open в Нью-Йорке.

Инцидент, о котором говорят американские спортсмены, произошел в городе Киноша штата Висконсин 23 августа. Отряд полиции выехал домой к 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку по заявлению о бытовой ссоре. На видео, которое снял один из соседей, видно, что полицейские пытаются задержать Блейка, но он уходит от них в машину. Когда Блейк отрыл дверь, один из полицейский схватил его за майку и семь раз выстрелил в спину. Это видели жена и дети Блейка. На видео слышны женские крики. Семья уже наняла адвокатов для суда с полицейскими о привлечении полномочий.

Блейк в тяжелом состоянии доставлен в больницу Милуоки. В Киноши прошли акции протеста, в том числе с поджиганием мусоровозов и разбиванием окон. Власти штата ввели в городе комендантский час и вызвали отряды нацгвардии. Дело Блейка стало резонансной темой по всей стране. Одним из самых активных знаменитостей, которые высказались о проблеме, стали игроки НБА.