МЛС
Футбол
МЛС возобновится 8 июля. Турнир пройдет в формате ЧМ, матчи – в Диснейуорлде
10 июня 2020, 17:21
Главное об американском турнире:
- 26 команд разделят на шесть групп. Лучшие две команды из каждой группы, а также четыре лучшие, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф. Победитель получит право выступить в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.
- Игры пройдут в спортивном комплексе ESPN Wide World в Орландо.
- После завершения турнира начнется регулярный чемпионат МЛС (11 августа).
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