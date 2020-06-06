МЛС отстранила вратаря «Далласа» из-за обвинений в домашнем насилии

Полиция Далласа расследует дело вратаря Джесси Гонсалеса, которого обвиняют в домашнем насилии. МЛС уже отреагировала на эти новости – отстранила Гонсалеса от игр и тренировок с «Далласом» и заявила, что проведет собственное независимое расследование. Клуб пообещал, что поможет Лиге в этом.

Еще МЛС в своем заявлении указала, что Гонсалес сдал все необходимые тесты и пообщался со специалистами на тему психологического состояния и злоупотребления психотропными веществами.