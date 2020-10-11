Гонсало Игуаин
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Интер Майами
Федерико Игуаин
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«Интер» из Майами купил брата Игуаина – они не играли вместе 14 лет
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Очередной трансфер «Интера» из Майами – клуб купил Федерико Игуаина, брата Гонсало Игуаина. Сумма сделки – 50 тысяч долларов, которые «Интер» отправит «Ди Си Юнайтед» в 2021 году.
Что нужно знать об этом трансфере:
- Для Федерико Игуаина это третий клуб из МЛС – после «Коламбуса» и «Ди Си». В США он играет с 2012 года.
- За это время в МЛС он отыграл 217 матчей и забил 60 голов.
- Федерико и Гонсало в последний раз играли вместе в 2006 году – за «Ривер Плейт». Дальше Гонсало Игуаин уехал в Европу. У Федерико был только один такой выезд – на полгода в «Бешикташ», после чего он вернулся в Аргентину.
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