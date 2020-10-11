«Интер» из Майами купил брата Игуаина – они не играли вместе 14 лет

Очередной трансфер «Интера» из Майами – клуб купил Федерико Игуаина, брата Гонсало Игуаина. Сумма сделки – 50 тысяч долларов, которые «Интер» отправит «Ди Си Юнайтед» в 2021 году.

Что нужно знать об этом трансфере: