Ибрагимович сделал три шедевральных касания и забил супергол через себя в падении

У Златана 11 голов в 12 матчах, он не забивал лишь в трех играх сезона, «Гэлакси», кстати, в них победить не смог. Его команда бодро начала чемпионат, но в мае проиграла подряд четыре матча. Неудачи позволили отпустить клуб «Лос-Анджелес» – он опережает идущих вторыми «Гэлакси» на девять очков.

Май своеобразно складывается и для Златана: его успели оштрафовать за симуляцию, а затем еще и дисквалифицировать за стычку с вратарем.

Сейчас Златан – второй в списке бомбардиров, впереди только мексиканец Вела с 16 голами.