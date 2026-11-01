Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер высказался об уровне МЛС:

«Здесь нет серьезного давления, потому что никто не вылетает. Никто не любит проигрывать, но это совершенно другое, когда ты борешься за выживание. В случае вылета весь клуб может потерять часть бюджета на следующий сезон. Это сильно влияет и на болельщиков.

У игроков тоже появляется дополнительное давление: после вылета они могут остаться без контрактов на следующий год. Поэтому меняется и стиль игры. Когда в Европе встречаешься с командой из нижней части таблицы, игроки бьются за жизнь.

Иногда мне кажется, что из-за такой системы команды МЛС играют более открыто и беззаботно в обороне, чуть более беспечно – как сказали бы французы, с некоторой небрежностью. Возможно, это даже хорошо: когда игра становится открытой, можно увидеть красивые атакующие комбинации».

Мюллер перешел в «Ванкувер» из «Баварии» в августе 2025 года после 25 лет в системе мюнхенского клуба. В первом сезоне в МЛС он забил семь голов и отдал три голевые передачи в регулярном чемпионате, а в плей-офф добавил в статистику еще один мяч. С Мюллером «Ванкувер» впервые в истории дошел до финала Кубка МЛС, где уступил «Интер Майами» со счетом 1:3.

В сентябре 2026-го клуб продлил контракт с 37-летним немцем до завершения весеннего сезона МЛС 2027 года.