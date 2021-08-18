Роналду выпустил заявление о своей карьере. Назвал слухи о трансферах неуважением, но не отверг уход из «Ювентуса»

Криштиану Роналду впервые публично прокомментировал слухи о возможном уходе из «Ювентуса». Главное из его заявления:

Роналду назвал сообщения СМИ «легкомысленным освещением» его будущего. И посчитал это неуважением к нему и к клубам.

В заявлении он указал, что обычно не комментирует такие публикации. Но теперь он «нарушает молчание», чтобы «не позволять людям играть» с его именем.

Роналду не написал прямо, останется ли он в «Ювентусе». Он заявил только, что «по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми придется столкнуться».

Единственный клуб, который он упомянул в тексте, – это «Реал». Роналду написал, что его история в команде уже «написана» и «записана».

Заявление Роналду появилось на фоне многочисленных инсайдов о будущем игрока. В СМИ появлялись новости об интересе «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «ПСЖ» к нему. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже отверг возможное возвращение Роналду.