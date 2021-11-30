Дети Месси – самые светлые герои церемонии «Золотого мяча». Корчили рожицы, танцевали, пришли в одинаковых с папой костюмах ❤️
Лионель Месси приехал на церемонию «Золотого мяча» с женой и тремя детьми. Тьяго Месси девять лет, Матео – шесть, а Чиро – три.
Сыновей он нарядил ровно так же, как и себя:
И потом фотографировался со своей семьей:
Стиль!
Хотя не всем ребятам понравилось:
Но сравнение классное:
Дети сидели вместе с мамой в зале. Сам Месси был рядом с игроками. Справа Левандовски, слева – Мбаппе.
А это первая реакция на завоевание папой седьмой награды:
И танцы:
В видео, посвященном победителю, сыновья тоже появились. Счастье на лице Месси:
А это сам Месси в очень юном возрасте:
Самая главная милота состоялась летом 2021-го – как раз после турнира, который помог Месси выиграть «Золотой мяч». Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, а сыновья спели для папы песню в честь победы.
Правда, пели не все 👶