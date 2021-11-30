Лионель Месси
Золотой мяч
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#Лионель Месси #Золотой мяч

Дети Месси – самые светлые герои церемонии «Золотого мяча». Корчили рожицы, танцевали, пришли в одинаковых с папой костюмах ❤️

час назад
Михаил Морозов

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Лионель Месси приехал на церемонию «Золотого мяча» с женой и тремя детьми. Тьяго Месси девять лет, Матео – шесть, а Чиро – три.

Сыновей он нарядил ровно так же, как и себя:

И потом фотографировался со своей семьей:

Стиль!

www.imago-images.de / Global Look Press

www.imago-images.de / Global Look Press

Хотя не всем ребятам понравилось:

Но сравнение классное:

Дети сидели вместе с мамой в зале. Сам Месси был рядом с игроками. Справа Левандовски, слева – Мбаппе.

А это первая реакция на завоевание папой седьмой награды:

И танцы:

В видео, посвященном победителю, сыновья тоже появились. Счастье на лице Месси:

А это сам Месси в очень юном возрасте:

Самая главная милота состоялась летом 2021-го – как раз после турнира, который помог Месси выиграть «Золотой мяч». Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, а сыновья спели для папы песню в честь победы.

Правда, пели не все 👶

Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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