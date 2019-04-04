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Лента
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Галатасарай
Стамбул
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Сайт
www.galatasaray.org/
Страна
Турция
Стадион
Тюрк Телеком Арена
Тренер
Фатих Терим
Ф. Терим
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Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны
#Эльвин Керимов
04 апреля 2019, 13:21
«Галатасарай» после паузы – 😭. Ноль побед, у игроков травмы, а у президента рак мозга
#Галатасарай
06 июля, 13:20
Вратарь «Галатасарая» свалился от удара в ногу. Скорая увезла его прямо с поля
#Фернандо Муслера
14 июня, 23:07
Киргизский капитан «Галатасарая» специально не забил пенальти. Парню аплодируют мировые СМИ и Линекер
#Галатасарай
27 марта 2019, 15:40