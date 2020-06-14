- Фернандо Муслера
- Чемпионат Турции
- Футбол
- Галатасарай
- Ризеспор
Вратарь «Галатасарая» свалился от удара в ногу. Скорая увезла его прямо с поля
В первом матче после возобновления сезона чемпионата Турции «Галатасарай» играл с «Ризеспором». И на 15-й минуте для «Галатасарая» произошла неприятность – в безобидном эпизоде травмировался Фернандо Муслера.
Игроки «Ризеспора» организовывали атаку по правому флангу, один из игроков скидывал мяч на Милана Шкоду – тот не дотянулся и влетел в ногу Муслеры. Видео эпизода:
Арбитр сразу же приостановил игру, а, как только стало понятно, что врачи «Галатасарая» не смогут помочь Муслере в этой ситуации, вызвал скорую помощь на поле.
Машина прямо оттуда увезла его в госпиталь.
По данным Fanatik, в больнице у Муслеры диагностировали двойной перелом ноги. Снимок его ноги выглядит так:
Даже «Ризеспор» отрегировал на травму Муслеры. В официальном твиттере он написал: «Ничего не может быть важнее здоровья человека. Мы желаем здоровья Фернандо Муслере, который сломал голень в матче с нами».
Травма Муслеры – не все проблемы «Галатасарая» в этом матче. На 14-й минуте сломался Муслера. На 36-й и на 62-й минутах врачи дважды восстанавливали Райана Донка – получилось, он продолжил игру.
На 68-й минуте в столкновении получил повреждение Флорин Андоне – он ушел с поля спустя 4 минуты после этого.