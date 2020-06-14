Вратарь «Галатасарая» свалился от удара в ногу. Скорая увезла его прямо с поля

В первом матче после возобновления сезона чемпионата Турции «Галатасарай» играл с «Ризеспором». И на 15-й минуте для «Галатасарая» произошла неприятность – в безобидном эпизоде травмировался Фернандо Муслера.

Игроки «Ризеспора» организовывали атаку по правому флангу, один из игроков скидывал мяч на Милана Шкоду – тот не дотянулся и влетел в ногу Муслеры. Видео эпизода: