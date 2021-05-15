Чемпионат Турции
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#Чемпионат Турции #Фенербахче #Бешикташ #Галатасарай

Турецкое сумасшествие: «Бешикташ» выиграл чемпионат только по разнице мячей – опередил «Галатасарай» лишь на один гол

вчера, 23:10

На чемпионство в последнем туре турецкой Суперлиги претендовали три команды.

  1. «Бешикташ» – 81.
  2. «Галатасарай» – 81.
  3. «Фенербахче» – 79.

При равенстве очков считаются личные встречи (и разница мячей в них, но без гостевых голов), а затем – разница голов. «Бешикташ» и «Галатасарай» шли ровно по личным встречам (2:0 и 1:3), но у первого разница была +44, у второго +42.

⚫️ «Бешикташ» в последнем туре играл против десятой команды – «Гезтепе» – в гостях.

🟡 «Галатасарай» принимал идущий 14-м «Малатьяспор».

🔵 «Фенербахче» уехал на выезд к 17-му «Кайзериспору».

Что было в матчах:

⚫️ У «Бешикташа» до 69-й минуты держался счет 1:1, но гол Геззаля помог победить 2:1.

🟡 «Галатасарай» проигрывал до 53-й, но затем забил дважды и еще добавил гол в конце – 3:1.

🔵 «Фенербахче» вообще уступал до 90-й, но в самом конце забил два гола и победил 2:1.

Что получилось:

  1. «Бешикташ» – 84 с разницей +45
  2. «Галатасарай» – 84 с разницей +44
  3. «Фенербахче» – 82

Таким образом, чемпионом стал «Бешикташ». С равным количеством очков. С разницей всего лишь на один гол больше. Но даже если бы «Галатасарай» выиграл 4:1, чемпионат бы выиграл «Бешикташ» – при равной разницей у него было бы больше забитых голов. А вот 5:1 устроило бы «Галатасарай».

«Бешикташ» – в восторге от развязки.

«Галатасарай» в твиттере просто ограничился счетом по окончании игры. Что тут еще добавить.

«Фенер» – тоже. Праздновать им с «Галатасараем» нечего.

Это 16-е чемпионство «Бешикташа». «Галатасарай» и «Фенербахче» по-прежнему впереди (22 и 19 соответственно). Но в сезоне-2021/22 Лиги чемпионов в раунде плей-офф сыграют не они, а «Бешикташ». А «Галатасарай» начнет двумя раундами раньше.

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