Почему на Евро нет матча за третье место? Но ведь раньше были? Кто тогда получает бронзовые медали?

Бывший президент УЕФА Артемио Франки говорил:

«Поразительно. Для людей создали все условия, чтобы они пришли на матч. Да, будний день, но почти 9 вечера. Мне было удивительно наблюдать пустые места на трибунах. Что еще важнее: Евро проходил в Италии. А на трибунах были громче болельщики сборной Чехословакии. Нам нужно что-то делать с матчем за третье место. Его и раньше не слишком много смотрели. Теперь, кажется, он не нужен вообще».

Independent писал, что окончательно на решение УЕФА убрать матч за третье место повлияли показатели по просмотрам матча за бронзу на ТВ – в 1980-м они были самыми низкими за десятилетие.

Как тогда распределяются медали?

До 2008-го УЕФА даже не вручал медали за третье место. В 2008 году их получили сборные Турции и России за то, что дошли до полуфиналов Евро, но проиграли там. В 2012-м – Германии и Португалии за такое же достижение. После этого УЕФА отказался от награждения участников бронзовыми медали, потому что матча за третье место нет.

В 2016-м на официальном сайте УЕФА была такая заметка:

«Победителю чемпионата Европы будет вручено 40 золотых медалей. Столько же получит финалист. Других наград не предусмотрено».