Почему на Евро нет матча за третье место? Но ведь раньше были? Кто тогда получает бронзовые медали?
Календарь главных матчей Евро-2020:
- 6-7 июля – полуфиналы.
- 11 июля – финал.
Игры за третье место в этом графике нет. И так происходит уже давно.
УЕФА 20 лет проводил матчи за третье место. Отказались от этой идеи из-за слабых показателей
Первый чемпионат Европы прошел в 1960 году, и там был матч за третье место. Список победителей с того момента:
🥉 1960-й: Чехословакия (победа 2:0 над Францией).
🥉 1964-й: Венгрия (победа 3:1 над Данией в д.в.).
🥉 1968-й: Англия (победа 2:0 над СССР).
🥉 1972-й: Бельгия (победила Венгрию 2:1).
🥉 1976-й: Голландия (обыграла Югославию в д.в. 3:2).
🥉 1980-й: Чехословакия (1:1 и 9:8 по пенальти в матче с Италией).
1980-й был последним годом, когда формат Евро включал в себя матч за третье место. Тот турнир в целом был слабым по посещаемости и реализации. Среднее число зрителей на стадионах в матчах группы – менее 14 тысяч человек. Матч за третье место и вовсе был провалом.
За встречей Чехословакии и Италии вживую наблюдали 24 тысячи человек (вместимость стадиона в Неаполе – 60 тысяч, УЕФА планировал посещаемость минимум в два раза больше полученной). Да и сама игра получилась не такой уж интересной. Основное и дополнительное время завершилось ничьей 1:1, Чехословакия выиграла по пенальти.
Бывший президент УЕФА Артемио Франки говорил:
«Поразительно. Для людей создали все условия, чтобы они пришли на матч. Да, будний день, но почти 9 вечера. Мне было удивительно наблюдать пустые места на трибунах. Что еще важнее: Евро проходил в Италии. А на трибунах были громче болельщики сборной Чехословакии. Нам нужно что-то делать с матчем за третье место. Его и раньше не слишком много смотрели. Теперь, кажется, он не нужен вообще».
Independent писал, что окончательно на решение УЕФА убрать матч за третье место повлияли показатели по просмотрам матча за бронзу на ТВ – в 1980-м они были самыми низкими за десятилетие.
Как тогда распределяются медали?
До 2008-го УЕФА даже не вручал медали за третье место. В 2008 году их получили сборные Турции и России за то, что дошли до полуфиналов Евро, но проиграли там. В 2012-м – Германии и Португалии за такое же достижение. После этого УЕФА отказался от награждения участников бронзовыми медали, потому что матча за третье место нет.
В 2016-м на официальном сайте УЕФА была такая заметка:
«Победителю чемпионата Европы будет вручено 40 золотых медалей. Столько же получит финалист. Других наград не предусмотрено».
На Евро-2020 сборные Дании и Испании, вылетевшие в полуфиналах, бронзу не получат.
А на других крупных международных соревнованиях есть матч за третье место?
Да. По порядку:
- Чемпионат мира – да.
- Кубок Америки – да.
- Кубок Африки – да.
- Кубок Азии – да.
- Кубок Океании – да, но не всегда. В 2016 году бронзу разделили Новая Каледония и сборная Соломоновых Островов.