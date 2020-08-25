Легкая атлетика
Поделиться:
Комментарии:
3
#Легкая атлетика

Почему спортсмены кусают медали после побед

25 августа, 12:18

Обычная ситуация: после церемонии награждения на различных соревнованиях спортсмены позируют перед фотографами, кусая медаль – традиция, у которой есть два объяснения.

augenklick/Peter Schatz / Pool/v/Global Look Press

Раньше золото укусом проверяли на подлинность – тема дошла до спорта

Во времена золотой лихорадки в США торговцы расплачивались золотом. Дальше его переплавляли в золотые монеты – для удобства оплаты.

Торговцы часто проверяли их на прочность, чтобы отличить монеты, которые реально сделаны из золота, от подделок. Шкала Мооса [десятибалльная шкала, определяющая твердость материалов] определяет золото как не самый твердый материал, который можно легко помять и даже прокусить зубами. Та же шкала говорит, что зубы тверже золота.

Первые золотые медали выплавляли только из золота – без всяких примесей и сплавов. Так было до 1912-го – на летних Олимпийских играх в Стокгольме в том году победителям в последний раз вручили чисто золотые медали. Спортсмены проверяли их небольшим укусом, чтобы обнаружить подделку. Редко оригинальные золотые медали крали – так было проще доказать Олимпийскому комитету, что за победу спортсмены получали фальшивые награды.

Дальше золотые медали делали из сплавов. Процент золота уменьшался, процент содержания меди и серебра – увеличивался. Так медали становились прочнее, и зубами их уже нельзя было прокусить.

ZUMAPRESS/Global Look Press

К ОИ-2016 создали самые экологически чистые медали – они состояли из стерлингового [сплав чистого серебра и меди, второй металл делает общую конструкцию прочнее и тяжелее] переработанного серебра. Золота в них было лишь 1,34% от общей массы – то есть чуть больше шести граммов.

Такая медаль стоила 564 доллара.

Фотографы обожают снимать, когда спортсмены кусают медаль. Они специально упрашивают их – так некоторые ломают зубы

• Олимпийская чемпионка по бегу с препятствиями Дон Харпер-Нельсон: «Мы стояли на пъедестале, когда к нему подпустили фотографов. Все что мы слышали: «Улыбнись, а теперь укуси свою медаль».

• Олимпийская чемпионка по плаванию Натали Кафлин: «Давление фотографов невероятно. Они буквально кричат: «Укуси ее, сожми зубы. Еще раз укуси медаль и улыбнись». Всем плевать, что она металлическая и портит зубы».

Объяснение этой мании фотокорреспондентов есть у президента ассоциации Олимпийских историков Дэвида Валлечинского: «Для медиа это самые яркие снимки. Фотоагентства продают их чуть ли не за несколько сотен долларов. Поэтому фотографы набрасываются на бедных спортсменов. У них действительно есть шанс повредить зубы, но алчных журналистов это не волнует».

ZUMAPRESS/Global Look Press

В истории соревнований действительно были случаи, когда спортсмены портили зубы после укусов медалей:

🦷 На Олимпиаде в Ванкувере в 2010-м саночник Давид Меллер сломал зуб, когда кусал медаль: «Я укусил медаль раз двадцать. В последний раз я сделал это очень резко – от верхнего клыка откололся кусочек. До конца соревнований я так ни разу нормально не улыбнулся».

Другой немецкий саночник Феликс Лох отказался кусать медаль после случая с Меллером.

🦷 Джесси Оуэнс после укуса медали за победу в стометровке в Берлине на ОИ-1936 прикрыл рот. Никто так и не понял, повредил он зуб или нет. В 2013-м эту медаль продали на аукционе за 1,47 млн долларов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Отвечаем на вечные вопросы:
Почему «Крик» Мунка – великая картина и что она вообще значит
Все о туалетной бумаге: как появилась, чем люди пользовались раньше (что? рукой и кукурузой?) и почему стала культурным символом
Зачем вообще нужны угловые флажки? Какие флаги запрещены? Почему их обсуждали в кино и мочились в Бирмингеме?
Что такое «усики» на разметке футбольного поля? Зачем они судье? Почему про них редко говорят?
Комментарии (3)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
попкорный слуга
25 августа, 12:39

Да просто думают, что это шоколадные медали, и сразу хотят съесть

Показать ответы
ответить
Василий Попович
25 августа, 12:59

Особенно Левандовский на первом фото. Смотри, какой радостный!

ответить
vladik12
25 августа, 12:59

После энергозатратного матча начнешь даже медали жрать.

ответить
Все теги
#Легкая атлетика