Почему спортсмены кусают медали после побед
Обычная ситуация: после церемонии награждения на различных соревнованиях спортсмены позируют перед фотографами, кусая медаль – традиция, у которой есть два объяснения.
Раньше золото укусом проверяли на подлинность – тема дошла до спорта
Во времена золотой лихорадки в США торговцы расплачивались золотом. Дальше его переплавляли в золотые монеты – для удобства оплаты.
Торговцы часто проверяли их на прочность, чтобы отличить монеты, которые реально сделаны из золота, от подделок. Шкала Мооса [десятибалльная шкала, определяющая твердость материалов] определяет золото как не самый твердый материал, который можно легко помять и даже прокусить зубами. Та же шкала говорит, что зубы тверже золота.
Первые золотые медали выплавляли только из золота – без всяких примесей и сплавов. Так было до 1912-го – на летних Олимпийских играх в Стокгольме в том году победителям в последний раз вручили чисто золотые медали. Спортсмены проверяли их небольшим укусом, чтобы обнаружить подделку. Редко оригинальные золотые медали крали – так было проще доказать Олимпийскому комитету, что за победу спортсмены получали фальшивые награды.
Дальше золотые медали делали из сплавов. Процент золота уменьшался, процент содержания меди и серебра – увеличивался. Так медали становились прочнее, и зубами их уже нельзя было прокусить.
К ОИ-2016 создали самые экологически чистые медали – они состояли из стерлингового [сплав чистого серебра и меди, второй металл делает общую конструкцию прочнее и тяжелее] переработанного серебра. Золота в них было лишь 1,34% от общей массы – то есть чуть больше шести граммов.
Такая медаль стоила 564 доллара.
Фотографы обожают снимать, когда спортсмены кусают медаль. Они специально упрашивают их – так некоторые ломают зубы
• Олимпийская чемпионка по бегу с препятствиями Дон Харпер-Нельсон: «Мы стояли на пъедестале, когда к нему подпустили фотографов. Все что мы слышали: «Улыбнись, а теперь укуси свою медаль».
• Олимпийская чемпионка по плаванию Натали Кафлин: «Давление фотографов невероятно. Они буквально кричат: «Укуси ее, сожми зубы. Еще раз укуси медаль и улыбнись». Всем плевать, что она металлическая и портит зубы».
Объяснение этой мании фотокорреспондентов есть у президента ассоциации Олимпийских историков Дэвида Валлечинского: «Для медиа это самые яркие снимки. Фотоагентства продают их чуть ли не за несколько сотен долларов. Поэтому фотографы набрасываются на бедных спортсменов. У них действительно есть шанс повредить зубы, но алчных журналистов это не волнует».
В истории соревнований действительно были случаи, когда спортсмены портили зубы после укусов медалей:
🦷 На Олимпиаде в Ванкувере в 2010-м саночник Давид Меллер сломал зуб, когда кусал медаль: «Я укусил медаль раз двадцать. В последний раз я сделал это очень резко – от верхнего клыка откололся кусочек. До конца соревнований я так ни разу нормально не улыбнулся».
Другой немецкий саночник Феликс Лох отказался кусать медаль после случая с Меллером.
🦷 Джесси Оуэнс после укуса медали за победу в стометровке в Берлине на ОИ-1936 прикрыл рот. Никто так и не понял, повредил он зуб или нет. В 2013-м эту медаль продали на аукционе за 1,47 млн долларов.
Да просто думают, что это шоколадные медали, и сразу хотят съесть
Особенно Левандовский на первом фото. Смотри, какой радостный!
После энергозатратного матча начнешь даже медали жрать.