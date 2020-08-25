Почему спортсмены кусают медали после побед

Раньше золото укусом проверяли на подлинность – тема дошла до спорта

Во времена золотой лихорадки в США торговцы расплачивались золотом. Дальше его переплавляли в золотые монеты – для удобства оплаты.

Торговцы часто проверяли их на прочность, чтобы отличить монеты, которые реально сделаны из золота, от подделок. Шкала Мооса [десятибалльная шкала, определяющая твердость материалов] определяет золото как не самый твердый материал, который можно легко помять и даже прокусить зубами. Та же шкала говорит, что зубы тверже золота.

Первые золотые медали выплавляли только из золота – без всяких примесей и сплавов. Так было до 1912-го – на летних Олимпийских играх в Стокгольме в том году победителям в последний раз вручили чисто золотые медали. Спортсмены проверяли их небольшим укусом, чтобы обнаружить подделку. Редко оригинальные золотые медали крали – так было проще доказать Олимпийскому комитету, что за победу спортсмены получали фальшивые награды.

Дальше золотые медали делали из сплавов. Процент золота уменьшался, процент содержания меди и серебра – увеличивался. Так медали становились прочнее, и зубами их уже нельзя было прокусить.