Джейми Варди
Кубок Англии
Лестер
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#Джейми Варди #Кубок Англии #Лестер

Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ

4 часа назад

Твиттер Джейми Варди

«Лестер» выиграл Кубок Англии, переиграв в финале «Челси». Джейми Варди не забил, но вошел в историю – это первый игрок, который за свою карьеру участвовал во всех 13 раундах турнира – от предварительных до финала.

Когда корреспондент рассказал ему про это, Варди готовился ответить, но его оттащил Каспер Шмейхель – пора на церемонию награждения.

И празднование началось.

Потом было награждение. За победу в Кубке игроки «Лестера» получили медали. Варди ушел спать со своей медалью на шее. Его жена запечатлела этот момент:

Инстаграм Ребекки Варди

Это его вторая значимая победа в карьере. Да, Варди выходил с «Лестером» из Чемпионшипа, но речь о больших трофеях. До Кубка было всем памятное чемпионство пять лет назад.

Варди и тогда спал с медалью:

Daily Mail

Между этими годами у Варди был шанс выиграть еще одну медаль – уже со сборной Англии. Но на ЧМ-2018 англичане уступили в матче за третье место бельгийцам.

Сделать третий такой кадр у Варди будет возможность в августе – тогда обычно проходят матчи за Суперкубок Англии. «Лестер» встретится с «Ман Сити», хотя и не будет фаворитом. Но фаворитом он не был и в финале Кубка.

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