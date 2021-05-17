Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
«Лестер» выиграл Кубок Англии, переиграв в финале «Челси». Джейми Варди не забил, но вошел в историю – это первый игрок, который за свою карьеру участвовал во всех 13 раундах турнира – от предварительных до финала.
Когда корреспондент рассказал ему про это, Варди готовился ответить, но его оттащил Каспер Шмейхель – пора на церемонию награждения.
И празднование началось.
Потом было награждение. За победу в Кубке игроки «Лестера» получили медали. Варди ушел спать со своей медалью на шее. Его жена запечатлела этот момент:
Это его вторая значимая победа в карьере. Да, Варди выходил с «Лестером» из Чемпионшипа, но речь о больших трофеях. До Кубка было всем памятное чемпионство пять лет назад.
Варди и тогда спал с медалью:
Между этими годами у Варди был шанс выиграть еще одну медаль – уже со сборной Англии. Но на ЧМ-2018 англичане уступили в матче за третье место бельгийцам.
Сделать третий такой кадр у Варди будет возможность в августе – тогда обычно проходят матчи за Суперкубок Англии. «Лестер» встретится с «Ман Сити», хотя и не будет фаворитом. Но фаворитом он не был и в финале Кубка.