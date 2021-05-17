Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ

«Лестер» выиграл Кубок Англии, переиграв в финале «Челси». Джейми Варди не забил, но вошел в историю – это первый игрок, который за свою карьеру участвовал во всех 13 раундах турнира – от предварительных до финала.

Когда корреспондент рассказал ему про это, Варди готовился ответить, но его оттащил Каспер Шмейхель – пора на церемонию награждения.