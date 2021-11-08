«При правильном лечении это не повлияет негативно на мою карьеру». Нападающий Дании Дольберг рассказал о диабете

Об этом Каспер Дольберг рассказал в инстаграме:

«Дорогие болельщики, на этой неделе мне пришли результаты медицинского обследования. Оказалось, что у меня диабет первого типа. Конечно, это сюрприз для меня, но я искренне рад, узнав, почему я плохо себя чувствовал в последние две недели.

Очень рад, что врачи подтвердили мне, что при правильном лечении это не повлияет негативно на мою футбольную карьеру. Я тренировался все это время и уже чувствую себя намного лучше. Вместе с [главным тренером сборной Дании] Каспером Хьюлмандом мы решили, что я не сыграю в отборе к ЧМ-2022 на этой неделе».