Каспер Дольберг
ЧМ-2022
Дания
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#Каспер Дольберг #ЧМ-2022 #Дания

«При правильном лечении это не повлияет негативно на мою карьеру». Нападающий Дании Дольберг рассказал о диабете

08 ноября, 14:34

Об этом Каспер Дольберг рассказал в инстаграме:

«Дорогие болельщики, на этой неделе мне пришли результаты медицинского обследования. Оказалось, что у меня диабет первого типа. Конечно, это сюрприз для меня, но я искренне рад, узнав, почему я плохо себя чувствовал в последние две недели.

Очень рад, что врачи подтвердили мне, что при правильном лечении это не повлияет негативно на мою футбольную карьеру. Я тренировался все это время и уже чувствую себя намного лучше. Вместе с [главным тренером сборной Дании] Каспером Хьюлмандом мы решили, что я не сыграю в отборе к ЧМ-2022 на этой неделе».

  • В этом сезоне Дольберг провел за «Ниццу» в Лиге 1 восемь матчей и забил три гола.
  • В отборе к ЧМ-2022 он сыграл в четырех матчах и забил два гола за Данию, которая выиграла все восемь матчей в группе и квалифицировался на турнир.
  • В последних матчах отбора к ЧМ-2022 Дания сыграет против Фарерских островов (12 ноября) и Шотландии (15 ноября).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Инстаграм Каспера Дольберга
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Валерий Маликов
08 ноября, 20:38
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