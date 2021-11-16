Дания
ЧМ-2022
Шотландия
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#Дания #ЧМ-2022 #Шотландия

Дания проиграла Шотландии единственный матч в квалификации

17 часов назад

Дания и Шотландия завершили выступления в отборе к ЧМ-2022 в группе F. Дания досрочно квалифицировалась на турнир, Шотландия попала в стыковые матчи.

Дания – наряду с Германией в отборе к ЧМ-2022 выиграла девять матчей из 10. Статистика голов – 31:3. В последнем туре она уступила Шотландии 0:2.

Кто уже квалифицировался на ЧМ-2022:

  • 🇶🇦 Катар (как организатор)
  • 🇩🇪 Германия
  • 🇩🇰 Дания
  • 🇧🇷 Бразилия
  • 🇧🇪 Бельгия
  • 🇫🇷 Франция
  • 🇭🇷 Хорватия
  • 🇪🇸 Испания
  • 🇷🇸 Сербия
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия
Матч завершен
Шотландия
Суттар 35
Адамс 86
2:0
Матч завершен
Дания
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Источник:
Гол
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🇩🇰 Флаг Дании – старейший в мире. Зачем историки учат, что он упал с неба? И почему такой же крест на флагах всей Скандинавии?
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Толя Карпов
17 часов назад
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