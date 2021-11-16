Дания
ЧМ-2022
Шотландия
Дания проиграла Шотландии единственный матч в квалификации
17 часов назад
Дания и Шотландия завершили выступления в отборе к ЧМ-2022 в группе F. Дания досрочно квалифицировалась на турнир, Шотландия попала в стыковые матчи.
Дания – наряду с Германией в отборе к ЧМ-2022 выиграла девять матчей из 10. Статистика голов – 31:3. В последнем туре она уступила Шотландии 0:2.
Кто уже квалифицировался на ЧМ-2022:
- 🇶🇦 Катар (как организатор)
- 🇩🇪 Германия
- 🇩🇰 Дания
- 🇧🇷 Бразилия
- 🇧🇪 Бельгия
- 🇫🇷 Франция
- 🇭🇷 Хорватия
- 🇪🇸 Испания
- 🇷🇸 Сербия
- 🏴 Англия
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
17 часов назад
0
Комментарий скрыт модератором
ответить