Дания проиграла Шотландии единственный матч в квалификации

Дания и Шотландия завершили выступления в отборе к ЧМ-2022 в группе F. Дания досрочно квалифицировалась на турнир, Шотландия попала в стыковые матчи.

Дания – наряду с Германией в отборе к ЧМ-2022 выиграла девять матчей из 10. Статистика голов – 31:3. В последнем туре она уступила Шотландии 0:2.

Кто уже квалифицировался на ЧМ-2022: