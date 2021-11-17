Дания откажется от лого спонсоров на тренировочной форме во время ЧМ. Их заменят лозунгами о борьбе за права человека

Футбольный союз Дании анонсировал мероприятия перед чемпионатом мира в Катаре, направленные борьбу за права человека.

Партнеры сборной откажутся от участия в официальных мероприятиях в Катаре.

Логотипы на тренировочной форме заменят на лозунги в поддержку борьбы за права человека.

Союз минимизирует поездки сотрудников и партнеров в Катар. Его работники откажутся от участия в неспортивных мероприятиях. Исключение касается только тех событий, которые посвящены борьбе за права.

Футбольные организации неоднократно критиковали Катар из-за условий трудовых мигрантов. В частности, это делала норвежская сборная, вышедшая на матч отбора в футболках с лозунгами о борьбе за права человека. Датский футбольный союз утверждает, что с 2015 года ведет «критический диалог» с организаторами ЧМ.

The Guardian в феврале 2021 года выпустил материал, где говорится о смерти минимум 6,5 тысячи рабочих-мигрантов при подготовке ЧМ. Журналисты и правозащитники говорили, что строителям приходится пить грязную воду и работать без отпуска.