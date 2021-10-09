Дания победила в семи матчах отбора к ЧМ-2022 из семи. Общий счет – 26:0

Результаты Дании в отборе к ЧМ-2022:

Семь побед в семи матчах.

Первая строчка в группе.

Общий счет – 26:0.

Сейчас у Дании 21 очко. Отрыв от второго места – семь баллов. Дании предстоят встречи с Австрией (12.10), Фарерскими островами (12.11) и Шотландией (15.11). Дания может гарантировать себе первое место в группе в отборе уже в следующей встрече.