Дания
ЧМ-2022
Дания победила в семи матчах отбора к ЧМ-2022 из семи. Общий счет – 26:0
вчера, 23:59
Результаты Дании в отборе к ЧМ-2022:
- Семь побед в семи матчах.
- Первая строчка в группе.
- Общий счет – 26:0.
Сейчас у Дании 21 очко. Отрыв от второго места – семь баллов. Дании предстоят встречи с Австрией (12.10), Фарерскими островами (12.11) и Шотландией (15.11). Дания может гарантировать себе первое место в группе в отборе уже в следующей встрече.
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