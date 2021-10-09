Дания
ЧМ-2022
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#Дания #ЧМ-2022

Дания победила в семи матчах отбора к ЧМ-2022 из семи. Общий счет – 26:0

вчера, 23:59

Результаты Дании в отборе к ЧМ-2022:

  • Семь побед в семи матчах.
  • Первая строчка в группе.
  • Общий счет – 26:0.

Сейчас у Дании 21 очко. Отрыв от второго места – семь баллов. Дании предстоят встречи с Австрией (12.10), Фарерскими островами (12.11) и Шотландией (15.11). Дания может гарантировать себе первое место в группе в отборе уже в следующей встрече.

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Источник:
Гол
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