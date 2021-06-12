Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
Эриксен доставлен в госпиталь. Его состояние стабилизировалось
вчера, 20:30
Об этом объявил диктор на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Он сказал, что следующая информация появится в 20:45 по московскому времени. Данные подтвердил УЕФА.
Кристиан Эриксен потерял сознание без контакта с другими футболистами в матче первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией. Врачи провели реанимационные действия и унесли его с поля на носилках.
Матч приостановлен. Диктор просил болельщиков оставаться на трибунах.
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