Эриксен доставлен в госпиталь. Его состояние стабилизировалось

Об этом объявил диктор на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Он сказал, что следующая информация появится в 20:45 по московскому времени. Данные подтвердил УЕФА.

Кристиан Эриксен потерял сознание без контакта с другими футболистами в матче первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией. Врачи провели реанимационные действия и унесли его с поля на носилках.

Матч приостановлен. Диктор просил болельщиков оставаться на трибунах.