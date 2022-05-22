Челси - Уотфорд: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Челси
Лондон
-:-

Челси - Уотфорд: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
22 мая 2022, 18:00 МСК
22.05.2022, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав

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Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Уотфорд
мин
11
Масина
Адам Масина
32
Наварро
Марк Наварро
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
31
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
18
Грэй
Андре Грэй
10
Педро
Жуан Педро
7
Philip Zinckernagel
Philip Zinckernagel
Запасные
1
Фостер
Бен Фостер
-
12
Сема
Кен Сема
-
3
Нгакия
Жереми Нгакия
-
0
Mason Barrett
Mason Barrett
-
52
Daniel Phillips
Daniel Phillips
-
44
Joseph Hungbo
Joseph Hungbo
-
49
K. Crichlow
K. Crichlow
-
40
Sam Dalby
Sam Dalby
-
Главный тренер
Хейден Маллинс

Прошлые матчи

04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:00
Челси
3
Уотфорд
0
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 20:30
Уотфорд
1 : 2
Челси
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 20:30
Уотфорд
1
Челси
2
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Челси
3
Уотфорд
0
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 22:30
Уотфорд
1 : 2
Челси
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 22:30
Уотфорд
1
Челси
2
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 23:00
Уотфорд
4 : 1
Челси
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 23:00
Уотфорд
4
Челси
1
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:30
Челси
4 : 2
Уотфорд
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:30
Челси
4
Уотфорд
2
15.05.2017 15 мая 2017 пн 22:00
Челси
4 : 3
Уотфорд
15.05.2017 15 мая 2017 пн 22:00
Челси
4
Уотфорд
3
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Уотфорд
1 : 2
Челси
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Уотфорд
1
Челси
2
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Уотфорд
0 : 0
Челси
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Уотфорд
0
Челси
0
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Челси
2 : 2
Уотфорд
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Челси
2
Уотфорд
2
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 19:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 19:00
Челси
3
Уотфорд
0
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 18:00
Челси
5 : 0
Уотфорд
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 18:00
Челси
5
Уотфорд
0
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:30
Уотфорд
1 : 3
Челси
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:30
Уотфорд
1
Челси
3

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