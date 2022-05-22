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Челси VS Уотфорд
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Челси - Уотфорд: 22 мая 2022 смотреть онлайн
Челси
Лондон
-:-
Челси - Уотфорд: 22 мая 2022 смотреть онлайн
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
22 мая 2022, 18:00 МСК
22.05.2022, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Уотфорд
мин
11
Масина
Адам Масина
32
Наварро
Марк Наварро
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
31
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
18
Грэй
Андре Грэй
10
Педро
Жуан Педро
7
Philip Zinckernagel
Philip Zinckernagel
Запасные
1
Фостер
Бен Фостер
-
12
Сема
Кен Сема
-
3
Нгакия
Жереми Нгакия
-
0
Mason Barrett
Mason Barrett
-
52
Daniel Phillips
Daniel Phillips
-
44
Joseph Hungbo
Joseph Hungbo
-
49
K. Crichlow
K. Crichlow
-
40
Sam Dalby
Sam Dalby
-
Главный тренер
Хейден Маллинс
Прошлые матчи
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:00
Челси
3
Уотфорд
0
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
20:30
Уотфорд
1 : 2
Челси
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
20:30
Уотфорд
1
Челси
2
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
Челси
3
Уотфорд
0
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
22:30
Уотфорд
1 : 2
Челси
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
22:30
Уотфорд
1
Челси
2
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
Уотфорд
4 : 1
Челси
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
Уотфорд
4
Челси
1
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:30
Челси
4 : 2
Уотфорд
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:30
Челси
4
Уотфорд
2
15.05.2017
15 мая 2017
пн
22:00
Челси
4 : 3
Уотфорд
15.05.2017
15 мая 2017
пн
22:00
Челси
4
Уотфорд
3
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Уотфорд
1 : 2
Челси
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Уотфорд
1
Челси
2
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Уотфорд
0 : 0
Челси
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Уотфорд
0
Челси
0
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Челси
2 : 2
Уотфорд
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Челси
2
Уотфорд
2
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
19:00
Челси
3 : 0
Уотфорд
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
19:00
Челси
3
Уотфорд
0
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
18:00
Челси
5 : 0
Уотфорд
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
18:00
Челси
5
Уотфорд
0
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:30
Уотфорд
1 : 3
Челси
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:30
Уотфорд
1
Челси
3
Новости
Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
30 мая, 21:15
Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая, 10:45
Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
#Жоржиньо
30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
30 мая, 02:55
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Клубы АПЛ получат 83 млн, ничего для этого не сделав – просто за возвращение в лигу «Уотфорда» и «Норвича». Что это за чудесная система?
#АПЛ
26 апреля, 19:11
#
Новости матча
Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
05 июня, 11:08
«Челси» продлил с Тухелем контракт до 2024 года
04 июня, 14:44
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
30 мая, 10:48
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28