В Кубке Англии «МЮ» забил пять голов за тайм. В АПЛ команда дважды проиграла с сухим счетом

В матче Кубка Англии «МЮ» забил «Транмеру» пять голов до перерыва (общий счет – 6:0). Это произошло впервые с 2001 года: тогда была игра с «Арсеналом» и счет 6:1, а один из голов забивал Сульшер.

Последние результаты «МЮ» в АПЛ – два поражения со счетом 0:2 от «Бернли» и «Ливерпуля».