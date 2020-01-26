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Уле-Гуннар Сульшер
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#Манчестер Юнайтед #Футбол #АПЛ #Кубок Англии #Уле-Гуннар Сульшер

В Кубке Англии «МЮ» забил пять голов за тайм. В АПЛ команда дважды проиграла с сухим счетом

26 января 2020, 19:29

В матче Кубка Англии «МЮ» забил «Транмеру» пять голов до перерыва (общий счет – 6:0). Это произошло впервые с 2001 года: тогда была игра с «Арсеналом» и счет 6:1, а один из голов забивал Сульшер.

Последние результаты «МЮ» в АПЛ – два поражения со счетом 0:2 от «Бернли» и «Ливерпуля».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Надо ли теперь вообще думать об увольнении Сульшера?
Ну почему «МЮ» не увольняет Сульшера? Мы спросили у экспертов
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