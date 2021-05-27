Уле-Гуннар Сульшер
Лига Европы
Манчестер Юнайтед
Сульшер проиграл свой первый финал с «МЮ». Он тренирует клуб с 2018 года и не проходил дальше полуфиналов
час назад
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вильярреалу» в финале Лиги Европы (1:1, 10:11 по пенальти).
- Это был первый финал «МЮ» при Уле-Гуннаре Сульшере. Он работает там третий сезон.
- С ним «Юнайтед» не проходил дальше полуфиналов (Лига Европы, Кубок лиги и Кубок Англии) до 2021 года. Теперь впервые сыграл в финале, но проиграл.
- «Манчестер Юнайтед» выиграл последний трофей в 2017 году – Лигу Европы. Тогда клуб тренировал Жозе Моуринью.
В чемпионате Англии «МЮ» финишировал вторым и на следующий сезон квалифицировался в Лигу чемпионов.
«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
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