🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы

В основное время и в овертаймах счет был 1:1. Игра перешла в серию пенальти и закончилась со счетом 11:10.

Все полевые игроки забили, вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи – тоже, вратарь «МЮ» Давид Де Хеа – промахнулся. События матча: