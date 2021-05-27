Лига Европы
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
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#Лига Европы #Вильярреал #Манчестер Юнайтед

🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы

час назад

В основное время и в овертаймах счет был 1:1. Игра перешла в серию пенальти и закончилась со счетом 11:10. 

Все полевые игроки забили, вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи – тоже, вратарь «МЮ» Давид Де Хеа – промахнулся. События матча:

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 29
1:1
( 11 : 10)
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кавани 55

Игра проходила в Гданьске при зрителях. На стадион допустили 9500 человек. Факты о проигрыше «МЮ»:

  • Последним выигранным турниром «Манчестер Юнайтед» была Лига Европы – в 2017 году.
  • Уле-Гуннар Сульшер не выигрывал трофеи за время работы в «МЮ». Он стал главным тренером в 2018 году и сейчас впервые сыграл в финале.
  • Всего у «Манчестер Юнайтед» шесть побед в еврокубках: Лига чемпионов (1968, 1999, 2008), Кубок Кубков (1991), Суперкубок Европы (1991), Лига Европы (2017).

 Факты о победе «Вильярреала»:

  • Унаи Эмери в пятый раз играл в финале Лиги Европы. Он уже выигрывал его три раза с «Севильей» с 2014 по 2016 год и один раза проигрывал – с «Арсеналом» в 2019 году.
  • «Вильярреал» в своей истории выигрывал только Кубок Интертото (2003 и 2004). Побед в национальных турнирах и основных еврокубках у него до сих пор не было не было.
  • Это был его первый финал в ЛЕ. До этого он трижды доходил до полуфинала.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
Главные трофеи в футболе делает мастерская с розовыми стенами. Из-за Кубка ЛЕ два мастера там поссорились: один тайно срезал ручки
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