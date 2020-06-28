Сульшер первым в Англии сделал шесть замен в матче. До этого он был первым, кто сделал пять замен

Два матча – два достижения Сульшера по новым правилам.

«МЮ» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:0. Замены:

Марсьяль ↔️ Игало.

Фернандеш ↔️ Мактоминей.

Погба ↔️ Перейра.

Рэшфорд ↔️ Джеймс.

Гринвуд ↔️ Мата.

«Норвич» – «МЮ» – 1:2 (доп.время). Замены:

Мата ↔️ Гринвуд.

Лингард ↔️ Рэшфорд.

Далот ↔️ Уильямс.

Мактоминей ↔️ Матич.

Фред ↔️ Погба.

Байи ↔️ Марсьяль.

Тренер «МЮ» первым из всех тренеров в Англии полноценно воспользовался новым правилом. Сейчас разрешено делать пять замен за три игровые паузы (перерыв не учитывается). В Кубке Англии, где «МЮ» играл с «Норвичем», разрешается еще одна замена в дополнительное время.

Так в матче с «Шеффилдом» Сульшер выпустил пять человек на 80-й минуте. В Кубке у Сульшера сначала получились пять замен за две паузы в основное время, а на 96-й минуте вместо Байи вышел Марсьяль.

Именно Марсьяль ассистировал Магуайру в моменте с победном голом за две минуты до возможной серии пенальти.