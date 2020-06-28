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- Уле-Гуннар Сульшер
Сульшер первым в Англии сделал шесть замен в матче. До этого он был первым, кто сделал пять замен
28 июня, 10:58
Два матча – два достижения Сульшера по новым правилам.
«МЮ» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:0. Замены:
- Марсьяль ↔️ Игало.
- Фернандеш ↔️ Мактоминей.
- Погба ↔️ Перейра.
- Рэшфорд ↔️ Джеймс.
- Гринвуд ↔️ Мата.
«Норвич» – «МЮ» – 1:2 (доп.время). Замены:
- Мата ↔️ Гринвуд.
- Лингард ↔️ Рэшфорд.
- Далот ↔️ Уильямс.
- Мактоминей ↔️ Матич.
- Фред ↔️ Погба.
- Байи ↔️ Марсьяль.
Тренер «МЮ» первым из всех тренеров в Англии полноценно воспользовался новым правилом. Сейчас разрешено делать пять замен за три игровые паузы (перерыв не учитывается). В Кубке Англии, где «МЮ» играл с «Норвичем», разрешается еще одна замена в дополнительное время.
Так в матче с «Шеффилдом» Сульшер выпустил пять человек на 80-й минуте. В Кубке у Сульшера сначала получились пять замен за две паузы в основное время, а на 96-й минуте вместо Байи вышел Марсьяль.
Именно Марсьяль ассистировал Магуайру в моменте с победном голом за две минуты до возможной серии пенальти.
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