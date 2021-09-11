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Манчестер Юнайтед VS Ньюкасл Юнайтед
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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед: 11 сентября 2021 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед: 11 сентября 2021 смотреть онлайн
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
11 сент. 2021, 17:00 МСК
11.09.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
3
Дамметт
Пол Дамметт
18
Фернандес
Федерико Фернандес
17
Крафт
Эмиль Крафт
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
24
Альмирон
Мигель Альмирон
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
Запасные
29
Гиллеспи
Марк Гиллеспи
-
2
Кларк
Киран Кларк
-
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
-
5
Шер
Фабиан Шер
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
4
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Главный тренер
Стив Брюс
Прошлые матчи
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:00
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 4
Манчестер Юнайтед
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
4
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
1
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
18:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Манчестер Юнайтед
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
18:30
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
23:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
23:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
2
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
2
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Манчестер Юнайтед
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:15
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
1
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:45
Ньюкасл Юнайтед
3 : 3
Манчестер Юнайтед
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:45
Ньюкасл Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
3
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
14:45
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
14:45
Манчестер Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
0
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Манчестер Юнайтед
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
1
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 4
Манчестер Юнайтед
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
4
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
15:45
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
15:45
Манчестер Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
1
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 3
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
3
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Манчестер Юнайтед
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
3
04.01.2012
04 янв. 2012
ср
22:59
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Манчестер Юнайтед
04.01.2012
04 янв. 2012
ср
22:59
Ньюкасл Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
0
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
1
19.04.2011
19 апр. 2011
вт
21:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Манчестер Юнайтед
19.04.2011
19 апр. 2011
вт
21:45
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
0
16.08.2010
16 авг. 2010
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.08.2010
16 авг. 2010
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
0
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