Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед: 11 сентября 2021 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед: 11 сентября 2021 смотреть онлайн

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
11 сент. 2021, 17:00 МСК
11.09.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
3
Дамметт
Пол Дамметт
18
Фернандес
Федерико Фернандес
17
Крафт
Эмиль Крафт
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
24
Альмирон
Мигель Альмирон
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
Запасные
29
Гиллеспи
Марк Гиллеспи
-
2
Кларк
Киран Кларк
-
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
-
5
Шер
Фабиан Шер
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
4
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Главный тренер
Стив Брюс

Прошлые матчи

21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:00
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 22:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 4
Манчестер Юнайтед
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
4
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 20:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 20:30
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
1
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 18:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Манчестер Юнайтед
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 18:30
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
02.01.2019 02 янв. 2019 ср 23:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.01.2019 02 янв. 2019 ср 23:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
2
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
2
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Манчестер Юнайтед
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:15
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
1
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:45
Ньюкасл Юнайтед
3 : 3
Манчестер Юнайтед
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:45
Ньюкасл Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
3
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 14:45
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 14:45
Манчестер Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
0
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Манчестер Юнайтед
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
1
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 4
Манчестер Юнайтед
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
4
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
1
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 3
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
3
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Манчестер Юнайтед
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
3
04.01.2012 04 янв. 2012 ср 22:59
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Манчестер Юнайтед
04.01.2012 04 янв. 2012 ср 22:59
Ньюкасл Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
0
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
1
19.04.2011 19 апр. 2011 вт 21:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Манчестер Юнайтед
19.04.2011 19 апр. 2011 вт 21:45
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
0
16.08.2010 16 авг. 2010 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.08.2010 16 авг. 2010 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
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