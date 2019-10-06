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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Лонгстафф 72
1:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
6 окт. 2019, 18:30 МСК
6.10.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
43
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
72'
72'
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
83
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
56
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
17
Крафт
Эмиль Крафт
3
Дамметт
Пол Дамметт
8
Шелви
Джонджо Шелви
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
86
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
90
20
Далот
Диогу Далот
60
8
Мата
Хуан Мата
66
17
Фред
Фред
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
16
Рохо
Маркос Рохо
53
Уильямс
Брендон Уильямс
31
Матич
Неманья Матич
28
Гомес
Анхель Гомес
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
44
Чон
Тахит Чон