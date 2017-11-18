Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 37
Смоллинг 45
Погба 54
Лукаку 70
4:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Гэйл 14
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
18 нояб. 2017, 20:30 МСК
18.11.2017, 20:30 МСК
суббота
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
45'
45'
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
54'
54'
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
70'
70'
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
37'
37'
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
5
Рохо
Маркос Рохо
23
Шоу
Люк Шоу
27
Феллайни
Маруан Феллайни
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
21
Хоселу
Хоселу
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
14'
14'
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Гамес
Хесус Гамес
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
10
Диаме
Мухамед Диаме
16
Ааронс
Роландо Ааронс
45
Митрович
Александар Митрович
17
Перес
Айосе Перес