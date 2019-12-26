Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 24
Гринвуд 36
Рэшфорд 41
Марсьяль 51
4:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2019, 20:30 МСК
26.12.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
24'
51'
24', 51'
90
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
41'
41'
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
36'
36'
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
4
Джонс
Фил Джонс
8
Мата
Хуан Мата
6
Погба
Поль Погба
14
Лингард
Джесси Лингард
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
17
Крафт
Эмиль Крафт
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
8
Шелви
Джонджо Шелви
14
Хэйден
Айзек Хэйден
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
30
Атсу
Кристиан Атсу