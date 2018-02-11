Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ритчи 65
1:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
11 февр. 2018, 17:15 МСК
11.02.2018, 17:15 МСК
воскресенье
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
12
Дубравка
Мартин Дубравка
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
65'
65'
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
14
Хэйден
Айзек Хэйден
23
Мерино
Микель Мерино
21
Хоселу
Хоселу
30
Атсу
Кристиан Атсу
7
Мерфи
Джош Мерфи
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
5
Рохо
Маркос Рохо
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
16
Кэррик
Майкл Кэррик
8
Мата
Хуан Мата
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей