Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Как прошел первый матч Роналду после возвращения в «МЮ»: провел всю игру, сделал дубль, чаще всех бил по воротам
4 часа назад
Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла». «МЮ» победил со счетом 4:1.
В первой игре после возвращения Роналду провел на поле 90 минут. Главные цифры:
- сделал дубль (забил в первом и втором таймах)
- нанес шесть ударов по воротам – лучший показатель среди всех игроков
- сделал 45 передач, 39 из них оказались точным (87% точности передач)
Роналду стал вторым самым возрастным игроком АПЛ (36 лет и 218 дней), который сделал дубль. В 2010 году Грэм Александер забил два гола за матч в составе «Бернли» в возрасте 38 лет и 182 дней.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые