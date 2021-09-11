Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Ньюкасл

Как прошел первый матч Роналду после возвращения в «МЮ»: провел всю игру, сделал дубль, чаще всех бил по воротам

4 часа назад

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла». «МЮ» победил со счетом 4:1.

В первой игре после возвращения Роналду провел на поле 90 минут. Главные цифры:

  • сделал дубль (забил в первом и втором таймах)
  • нанес шесть ударов по воротам – лучший показатель среди всех игроков
  • сделал 45 передач, 39 из них оказались точным (87% точности передач)

Роналду стал вторым самым возрастным игроком АПЛ (36 лет и 218 дней), который сделал дубль. В 2010 году Грэм Александер забил два гола за матч в составе «Бернли» в возрасте 38 лет и 182 дней.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 45
Роналду 62
Фернандеш 80
Лингард 90
4:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манкильо 56
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Источник:
Whoscored
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