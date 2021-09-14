«Бавария» победила «Барселону». Левандовски забил в 18-м матче подряд

«Барселона» и «Бавария» провели матч первого тура группы Е в Лиге чемпионов.

Последний раз «Бавария» и «Барселона» играли в 2020 году – тогда «Бавария» победила со счетом 8:2.

«Барселона» ни разу не пробила в створ за первый тайм. Такого не было в домашнем матче ЛЧ с сезона-2003/04.

Роберт Левандовски забил в 18-м матче подряд за «Баварию». Он сделал дубль.