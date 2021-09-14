Лига чемпионов
Роберт Левандовски
Барселона
Бавария
Бенфика
Динамо К
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#Лига чемпионов #Барселона #Бавария #Роберт Левандовски #Бенфика #Динамо К

«Бавария» победила «Барселону». Левандовски забил в 18-м матче подряд

вчера, 23:49

«Барселона» и «Бавария» провели матч первого тура группы Е в Лиге чемпионов.

  • Последний раз «Бавария» и «Барселона» играли в 2020 году – тогда «Бавария» победила со счетом 8:2.
  • «Барселона» ни разу не пробила в створ за первый тайм. Такого не было в домашнем матче ЛЧ с сезона-2003/04.
  • Роберт Левандовски забил в 18-м матче подряд за «Баварию». Он сделал дубль.
Матч завершен
Барселона
Барселона
0:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 33
Левандовски 56
Левандовски 85

В параллельном матче группы играли киевское «Динамо» и «Бенфика».

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Матч завершен
Динамо
Киев
0:0
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
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Источник:
Гол.ру
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