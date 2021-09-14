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«Бавария» победила «Барселону». Левандовски забил в 18-м матче подряд
вчера, 23:49
«Барселона» и «Бавария» провели матч первого тура группы Е в Лиге чемпионов.
- Последний раз «Бавария» и «Барселона» играли в 2020 году – тогда «Бавария» победила со счетом 8:2.
- «Барселона» ни разу не пробила в створ за первый тайм. Такого не было в домашнем матче ЛЧ с сезона-2003/04.
- Роберт Левандовски забил в 18-м матче подряд за «Баварию». Он сделал дубль.
В параллельном матче группы играли киевское «Динамо» и «Бенфика».
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