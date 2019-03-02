Ву Лей
Примера
Эспаньол
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#Ву Лей #Примера #Эспаньол

Первый китаец, который забил гол в испанской Примере

02 марта 2019, 17:13

Китайский форвард Ву Лей перешел в «Эспаньол» в начале этого года за 2 млн евро. В своем пятом матче в Примере он наконец забил: вышел один на один с вратарем «Вальядолида». На данный момент Ву Лей – единственный китаец в топ-5 лигах Европы. 

• У «Эспаньола» китайский владелец.

• «Эспаньол» серьезно прокачал свою популярность в Китае: например, трансляцию матча, где дебютировал Ву Лей, в стране купили 4,5 млн человек.

• Во всех пяти матчах, где выходил Ву Лей, «Эспаньол» пока ни разу не проиграл.

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