ЦСКА
Лига Европы
Футбол
Эспаньол
Средний возраст состава ЦСКА на игру с «Эспаньолом» – 23,2 года. Соперник на четыре года старше
03 октября 2019, 20:35
ЦСКА и «Эспаньол» встретились во втором туре Лиги Европы. Вот состав российского клуба на эту игру:
У ЦСКА средний возраст в этом матче – 23,2 года. В составе есть сразу пять человек 21 года. У «Эспаньола» средний возраст состава – 27,2. Там оказались сразу трое людей от 32 лет и старше.
В этом сезоне ЦСКА бьет рекорды по возрасту. В заявку на РПЛ внесли 15-летнего Влада Торопа. Этот вратарь еще не играл даже за молодежный состав ЦСКА, но уже попал на скамейку в дерби со «Спартаком» в РПЛ.
В старте на игру против «Краснодара» вышли сразу восемь человек, которым не больше 21 года.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые