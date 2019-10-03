Средний возраст состава ЦСКА на игру с «Эспаньолом» – 23,2 года. Соперник на четыре года старше

У ЦСКА средний возраст в этом матче – 23,2 года. В составе есть сразу пять человек 21 года. У «Эспаньола» средний возраст состава – 27,2. Там оказались сразу трое людей от 32 лет и старше.

В этом сезоне ЦСКА бьет рекорды по возрасту. В заявку на РПЛ внесли 15-летнего Влада Торопа. Этот вратарь еще не играл даже за молодежный состав ЦСКА, но уже попал на скамейку в дерби со «Спартаком» в РПЛ.

В старте на игру против «Краснодара» вышли сразу восемь человек, которым не больше 21 года.