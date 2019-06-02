Разбираем главный эпизод финала ЛЧ. Рука была или нет?
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) и выиграл Лигу чемпионов. Все круто, но многое определило одно судейское решение уже на первой минуте.
Первый гол в финале Лиги чемпионов забили с пенальти, который поставили за игру рукой от Сиссоко. Салах все реализовал по правилам, но по самому моменту назначения пенальти важно прояснить несколько моментов.
1. Зачем Сиссоко вообще поднимал руку? В твиттере этот момент уже сравнили с тем, как люди останавливают такси. Здесь настроенный на борьбу Сиссоко явно указывал партнеру, чтобы тот встал в правильное место и контролировал свободную зону.
2. Считаем игроков в потенциально опасном месте для передачи. Получается расклад 6 на 4 в пользу «Тоттенхэма». Реально для паса от Мане доступны только два игрока. Первый вариант очевиден, второй тоже просматривается. Но везде все еще доминирует «Тоттенхэм».
3. Смотрим другой ракурс – тут видно решение, которое принимает Мане. Он сильно пинает мяч в свободное место на поле, куда уже летит Хендерсон. Изначально Хендерсон вообще не находился в опасном месте, но потенциально мог даже нанести удар.
4. Мане действует сознательно, но важно, что мяч сначала попадает в грудь Сиссоко. Уже потом случился рикошет в руку. Игра рукой действительно была, основания для пенальти были, несчастный случай тоже был. Один момент – куча граней.
5. Судья Скомина – самоуверенный человек. Он не пошел смотреть эпизод по системе VAR, как этого просил Эриксен. Но во всех этих разговорах учитывайте главное: если бы сомнения по пенальти были, Скомине сказали бы об этом как раз из комнаты с камерами VAR.
«Это абсолютный кошмарный старт. Его руки в воздухе. Когда вы поднимаете руки, например, в штрафной, вы напрашиваетесь на неприятности. Не знаю, почему его руки там, с кем он разговаривает. Он сделал решение для рефери еще легче», – описал эпизод Рио Фердинанд.
Мнение фанатов разделилось – многие не согласны со словами Фердинанда и считают, что пенальти не было. Во всей этой истории важно другое: самого момента не возникло бы без гениальности Мане. В одну секунду он сыграл так, что выиграл для «Ливерпуля» весь финал.