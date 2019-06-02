Разбираем главный эпизод финала ЛЧ. Рука была или нет?

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) и выиграл Лигу чемпионов. Все круто, но многое определило одно судейское решение уже на первой минуте.

Первый гол в финале Лиги чемпионов забили с пенальти, который поставили за игру рукой от Сиссоко. Салах все реализовал по правилам, но по самому моменту назначения пенальти важно прояснить несколько моментов.

1. Зачем Сиссоко вообще поднимал руку? В твиттере этот момент уже сравнили с тем, как люди останавливают такси. Здесь настроенный на борьбу Сиссоко явно указывал партнеру, чтобы тот встал в правильное место и контролировал свободную зону.