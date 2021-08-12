Унаи Эмери
Суперкубок УЕФА
Вильярреал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Унаи Эмери #Суперкубок УЕФА #Вильярреал

Эмери проиграл три матча за Суперкубок УЕФА из трех, хотя выиграл четыре Лиги Европы

3 часа назад

«Вильярреал» по пенальти проиграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Это первое участие команды в игре за трофей. В прошлом сезоне она выиграла Лигу Европы.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери третий раз участвовал в матчах за Суперкубок УЕФА. Все – проиграл. Два поражения было с «Севильей» (в 2014 и 2015 годах).

Эмери четыре раза выигрывал Лигу Европы (один раз – с «Вильярреалом», трижды – с «Севильей»). В матче за Суперкубок УЕФА-2016 Эмери не тренировал «Севилью», потому что перешел в «ПСЖ».

Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 27
1:1
(по пен. 6 : 5)
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 73
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Кто тащит «Вильярреал» в Европе. Распорол лицо на 27 швов, когда полез за мячом. И плакал на улицах, когда его выгнала академия
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Унаи Эмери
#Суперкубок УЕФА
#Вильярреал