Унаи Эмери
Суперкубок УЕФА
Вильярреал
Эмери проиграл три матча за Суперкубок УЕФА из трех, хотя выиграл четыре Лиги Европы
3 часа назад
«Вильярреал» по пенальти проиграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Это первое участие команды в игре за трофей. В прошлом сезоне она выиграла Лигу Европы.
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери третий раз участвовал в матчах за Суперкубок УЕФА. Все – проиграл. Два поражения было с «Севильей» (в 2014 и 2015 годах).
Эмери четыре раза выигрывал Лигу Европы (один раз – с «Вильярреалом», трижды – с «Севильей»). В матче за Суперкубок УЕФА-2016 Эмери не тренировал «Севилью», потому что перешел в «ПСЖ».
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