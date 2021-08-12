Эмери проиграл три матча за Суперкубок УЕФА из трех, хотя выиграл четыре Лиги Европы

«Вильярреал» по пенальти проиграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Это первое участие команды в игре за трофей. В прошлом сезоне она выиграла Лигу Европы.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери третий раз участвовал в матчах за Суперкубок УЕФА. Все – проиграл. Два поражения было с «Севильей» (в 2014 и 2015 годах).

Эмери четыре раза выигрывал Лигу Европы (один раз – с «Вильярреалом», трижды – с «Севильей»). В матче за Суперкубок УЕФА-2016 Эмери не тренировал «Севилью», потому что перешел в «ПСЖ».