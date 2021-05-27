Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:1, 11:10 по пенальти). Статистика Унаи Эмери в финалах ЛЕ:

✅ Сезон-2013/14 («Севилья»)

✅ Сезон-2014/15 («Севилья»)

✅ Сезон-2015/16 («Севилья»)

❌ Сезон-2019/20 («Арсенал»)

✅ Сезон-2020/21 («Вильярреал»)

Для «Вильярреала» это был первый финал Лиги Европы. В истории клуба были победы только в Кубке Интертото, но не в основных еврокубках.

Из-за победы в ЛЕ «Вильярреал» квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон. По итогам чемпионата Испании он занял седьмое место и не попал бы в ЛЧ.

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы