Вильярреал
Лига Европы
Унаи Эмери
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
час назад
«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:1, 11:10 по пенальти). Статистика Унаи Эмери в финалах ЛЕ:
✅ Сезон-2013/14 («Севилья»)
✅ Сезон-2014/15 («Севилья»)
✅ Сезон-2015/16 («Севилья»)
❌ Сезон-2019/20 («Арсенал»)
✅ Сезон-2020/21 («Вильярреал»)
Для «Вильярреала» это был первый финал Лиги Европы. В истории клуба были победы только в Кубке Интертото, но не в основных еврокубках.
Из-за победы в ЛЕ «Вильярреал» квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон. По итогам чемпионата Испании он занял седьмое место и не попал бы в ЛЧ.
«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
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