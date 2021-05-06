Озил спародировал приветствие Эмери в твиттере

Месут Озил пожелал удачи «Арсеналу» в полуфинальном матче с «Вильярреалом» в Лиге Европы и написал в твиттере: «Добрый вечер, гуннеры. Надеюсь, моя бывшая команда перевернет игру – вперед!»

«Добрый вечер» – «good evening» по-английски. Унаи Эмери был известен тем, что произносил эту фразу как «good ebening», когда тренировал «Арсенал».