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Унаи Эмери
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Унаи Эмери
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Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая 2021, 01:45
Кто такой Дмитрий Попов – новый/старый спортдиректор «Спартака». Играл с Сетьеном, помогал Эмери, ссорился с Карпиным
#Дмитрий Попов
27 ноября 2020, 19:30
«Вильярреал» представил Эмери тем же фото, что «Арсенал» два года назад. Ну, лень 🦥
#Унаи Эмери
23 июля 2020, 13:56
Эмери обвинил бывшую девушку в увольнении из «Арсенала»: как только они расстались, сразу пошли неудачи
#Унаи Эмери
12 апреля 2020, 14:54
Я 13 лет болею за «Арсенал». Все это время – боль и разочарование
#Арсенал
29 ноября 2019, 15:44
Эмери опять вылетел из топ-клуба из-за незнания языка
#Унаи Эмери
29 ноября 2019, 14:59
Ситуация в «Арсенале» – жара. Капитан бунтует, над тренером смеются
#Арсенал
01 ноября 2019, 21:41
Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное
1
#Леонид Федун
31 июля 2019, 08:25
1
Год назад Эмери сказал, что предпочитает выигрывать 5:4. «Арсенал» пропустил при этом счете на 94-й минуте
#Арсенал
31 октября 2019, 01:06
Эмери в «Спартаке»: ссорился с Карпиным и Дзюбой, не понимал, что делать с командой
#Унаи Эмери
29 мая 2019, 12:13
Конфликт Армении и Азербайджана не дал «Арсеналу» выпустить Мхитаряна в финале Лиги Европы. Тут разбор всей темы
#Генрих Мхитарян
21 мая 2019, 17:45
Самый сложный год в карьере Эмери: нет денег на трансферы, лидеры подводят. Но он снова в финале ЛЕ
#Унаи Эмери
10 мая 2019, 12:26
Лукас Моура влюблен в Эйфелеву башню и Париж, но там он перенес худшее время в жизни. Спас «Тоттенхэм»
#Лукас Моура
09 мая 2019, 03:50