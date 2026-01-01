Унаи Эмери

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Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
Кто такой Дмитрий Попов – новый/старый спортдиректор «Спартака». Играл с Сетьеном, помогал Эмери, ссорился с Карпиным
#Дмитрий Попов
«Вильярреал» представил Эмери тем же фото, что «Арсенал» два года назад. Ну, лень 🦥
#Унаи Эмери
Эмери обвинил бывшую девушку в увольнении из «Арсенала»: как только они расстались, сразу пошли неудачи
#Унаи Эмери
Я 13 лет болею за «Арсенал». Все это время – боль и разочарование
#Арсенал
Эмери опять вылетел из топ-клуба из-за незнания языка
#Унаи Эмери
Ситуация в «Арсенале» – жара. Капитан бунтует, над тренером смеются
#Арсенал
Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное
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#Леонид Федун
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Год назад Эмери сказал, что предпочитает выигрывать 5:4. «Арсенал» пропустил при этом счете на 94-й минуте
#Арсенал
Эмери в «Спартаке»: ссорился с Карпиным и Дзюбой, не понимал, что делать с командой
#Унаи Эмери
Конфликт Армении и Азербайджана не дал «Арсеналу» выпустить Мхитаряна в финале Лиги Европы. Тут разбор всей темы
#Генрих Мхитарян
Самый сложный год в карьере Эмери: нет денег на трансферы, лидеры подводят. Но он снова в финале ЛЕ
#Унаи Эмери
Лукас Моура влюблен в Эйфелеву башню и Париж, но там он перенес худшее время в жизни. Спас «Тоттенхэм»
#Лукас Моура