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#Вильярреал #Футбол #Барселона #Унаи Эмери #Примера

«Вильярреал» впервые за 4 года не проигрывает в Примере 11 матчей подряд

2 часа назад

В последний раз «Вильярреал» проигрывал в Примере 27 сентября (в матче с «Барселоной» – 0:4). Дальше – 11-матчевая серия без поражений:

  • Пять побед.
  • Шесть ничейных результатов.
  • 16 забитых и семь пропущенных мячей.

Такая серия у «Вильярреала» впервые с 2016 года. Тогда клуб тренировал Фран Эскриба. Сейчас – Унаи Эмери. И «Вильярреал» вместе с Эмери идет на четвертом месте таблицы Примеры, опережая «Барселону» на четыре очка.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Тут у Эмери все хорошо. А вот неудачные моменты:
«Вильярреал» представил Эмери тем же фото, что «Арсенал» два года назад. Ну, лень 🦥
Эмери обвинил бывшую девушку в увольнении из «Арсенала»: как только они расстались, сразу пошли неудачи
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Эмери в «Спартаке»: ссорился с Карпиным и Дзюбой, не понимал, что делать с командой
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