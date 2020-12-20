«Вильярреал» впервые за 4 года не проигрывает в Примере 11 матчей подряд

В последний раз «Вильярреал» проигрывал в Примере 27 сентября (в матче с «Барселоной» – 0:4). Дальше – 11-матчевая серия без поражений:

Пять побед.

Шесть ничейных результатов.

16 забитых и семь пропущенных мячей.

Такая серия у «Вильярреала» впервые с 2016 года. Тогда клуб тренировал Фран Эскриба. Сейчас – Унаи Эмери. И «Вильярреал» вместе с Эмери идет на четвертом месте таблицы Примеры, опережая «Барселону» на четыре очка.