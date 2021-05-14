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«Реал» обошел «Барселону» в таблице Примеры. Отставание от «Атлетико» – два очка
7 часов назад
«Реал» победил «Гранаду» (4:1) в матче 36-го тура Примеры. В этой игре голевыми передачами отметились защитники Мигель Гутьеррес (19 лет) и Марвин (20 лет).
«Реал» набрал 78 очков за 36 матчей. Он опережает «Барселону», которая потеряла очки в игре с «Леванте». Она имеет 76 очков за 36 матчей.
«Атлетико» лидирует в таблице Примеры. У него остаются игры с «Осасуной» и «Вальядолидом».
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