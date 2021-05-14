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#Реал #Примера #Атлетико #Барселона #Гранада

«Реал» обошел «Барселону» в таблице Примеры. Отставание от «Атлетико» – два очка

7 часов назад

«Реал» победил «Гранаду» (4:1) в матче 36-го тура Примеры. В этой игре голевыми передачами отметились защитники Мигель Гутьеррес (19 лет) и Марвин (20 лет).

«Реал» набрал 78 очков за 36 матчей. Он опережает «Барселону», которая потеряла очки в игре с «Леванте». Она имеет 76 очков за 36 матчей.

«Атлетико» лидирует в таблице Примеры. У него остаются игры с «Осасуной» и «Вальядолидом».

Турнирная таблица Примеры

Матч завершен
Гранада
Гранада
Молина 71
1:4
Матч завершен
Реал
Мадрид
Модрич 17
Родриго 45
Одриосола 75
Бензема 76
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