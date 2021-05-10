Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
«Реал» и «Севилья» сыграли вничью со счетом 2:2. Для «Реала» все могло закончиться еще сложнее, но на 94-й минуте забил Эден Азар. Позже в официальных протоколах гол был записан на защитника «Севильи» Диего Карлоса – от него срикошетил мяч. Даже с этим голом в чемпионате все еще лидирует «Атлетико». Ему не помешала ничья с «Барселоной».
- «Атлетико» – 77
- «Реал» – 75
- «Барселона» – 75
- «Севилья» – 71
Ключевой момент игры «Реала» и «Севильи» случился в середине второго тайма. Во время подачи Милитао сыграл рукой в штрафной «Реала». Судья не остановил игру, поэтому футболисты «Реала» побежали в контратаку. Карим Бензема вышел один на один с вратарем Буну – тот сфолил. Арбитр поставил пенальти в ворота «Севильи».
Дальше судьи ВАР напомнили об игре рукой у Милитао. Арбитр пересмотрел эпизод – право на пенальти получила уже «Севилья». Иван Ракитич легко его реализовал: так «Севилья» повела в счете. Она была близка к тому, чтобы добиться первого поражения «Реала» с 30 января. Пока же просто испортила ему чемпионскую гонку, а сама почти потеряла шансы на титул.
Marca опубликовала мнение арбитра Андухара Оливера. Это ее постоянный эксперт. Он высказался по поводу руки у Милитао: «Мяч сначала попал ему в плечо, потом – в руку. Так получилось совершенно случайно. Для меня всего этого недостаточно для пенальти. Напрашивалось продолжение игры с итогом в виде пенальти в ворота «Севильи».
Зидан и Кроос пошли к арбитру, когда игра «Реала» и «Севильи» уже закончилась. Тот на собственном примере разъяснял и показывал момент, когда назначил пенальти в ворота «Реала». Милитао после матча обнимался с соперниками. Это было обычным добрым жестом. Эден Азар и «Челси» – похожая, но другая тема.
«Реал» имеет самый сложный календарь, если сравнивать его с соперниками по борьбе за чемпионство. Он сыграет три матча с командами из топ-10. Наваливаются и кадровые проблемы – из-за них Милитао постоянно играет в стартовом составе «Реала». Варан и Рамос регулярно пропускают матчи из-за травм и болезней.