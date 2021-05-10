Реал
Примера
Эдер Милитао
Иван Ракитич
Севилья
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#Реал #Примера #Севилья #Иван Ракитич #Эдер Милитао

Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота

11 часов назад

AFLO/Global Look Press

«Реал» и «Севилья» сыграли вничью со счетом 2:2. Для «Реала» все могло закончиться еще сложнее, но на 94-й минуте забил Эден Азар. Позже в официальных протоколах гол был записан на защитника «Севильи» Диего Карлоса – от него срикошетил мяч. Даже с этим голом в чемпионате все еще лидирует «Атлетико». Ему не помешала ничья с «Барселоной».

Турнирная таблица Примеры:

  1. «Атлетико» – 77
  2. «Реал» – 75
  3. «Барселона» – 75
  4. «Севилья» – 71

Ключевой момент игры «Реала» и «Севильи» случился в середине второго тайма. Во время подачи Милитао сыграл рукой в штрафной «Реала». Судья не остановил игру, поэтому футболисты «Реала» побежали в контратаку. Карим Бензема вышел один на один с вратарем Буну – тот сфолил. Арбитр поставил пенальти в ворота «Севильи».

Дальше судьи ВАР напомнили об игре рукой у Милитао. Арбитр пересмотрел эпизод – право на пенальти получила уже «Севилья». Иван Ракитич легко его реализовал: так «Севилья» повела в счете. Она была близка к тому, чтобы добиться первого поражения «Реала» с 30 января. Пока же просто испортила ему чемпионскую гонку, а сама почти потеряла шансы на титул.

Marca опубликовала мнение арбитра Андухара Оливера. Это ее постоянный эксперт. Он высказался по поводу руки у Милитао: «Мяч сначала попал ему в плечо, потом – в руку. Так получилось совершенно случайно. Для меня всего этого недостаточно для пенальти. Напрашивалось продолжение игры с итогом в виде пенальти в ворота «Севильи».

Зидан и Кроос пошли к арбитру, когда игра «Реала» и «Севильи» уже закончилась. Тот на собственном примере разъяснял и показывал момент, когда назначил пенальти в ворота «Реала». Милитао после матча обнимался с соперниками. Это было обычным добрым жестом. Эден Азар и «Челси» – похожая, но другая тема.

«Реал» имеет самый сложный календарь, если сравнивать его с соперниками по борьбе за чемпионство. Он сыграет три матча с командами из топ-10. Наваливаются и кадровые проблемы – из-за них Милитао постоянно играет в стартовом составе «Реала». Варан и Рамос регулярно пропускают матчи из-за травм и болезней.

Матч завершен
Реал
Мадрид
Асенсио 67
Азар 90
2:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Фернандо 22
Ракитич 78
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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