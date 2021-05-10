Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота

Дальше судьи ВАР напомнили об игре рукой у Милитао. Арбитр пересмотрел эпизод – право на пенальти получила уже «Севилья». Иван Ракитич легко его реализовал: так «Севилья» повела в счете. Она была близка к тому, чтобы добиться первого поражения «Реала» с 30 января. Пока же просто испортила ему чемпионскую гонку, а сама почти потеряла шансы на титул.

Marca опубликовала мнение арбитра Андухара Оливера. Это ее постоянный эксперт. Он высказался по поводу руки у Милитао: «Мяч сначала попал ему в плечо, потом – в руку. Так получилось совершенно случайно. Для меня всего этого недостаточно для пенальти. Напрашивалось продолжение игры с итогом в виде пенальти в ворота «Севильи».

Зидан и Кроос пошли к арбитру, когда игра «Реала» и «Севильи» уже закончилась. Тот на собственном примере разъяснял и показывал момент, когда назначил пенальти в ворота «Реала». Милитао после матча обнимался с соперниками. Это было обычным добрым жестом. Эден Азар и «Челси» – похожая, но другая тема.