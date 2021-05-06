Эден Азар
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Реал
Челси
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#Эден Азар #Лига чемпионов #Реал #Челси

Азар впервые после перехода в «Реал» приехал к «Челси» в гости. Его реакция после поражения – 😀🎉

06 мая, 01:30

Статистика Эдена Азара в первом матче против «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов:

  • 24 минуты на поле.
  • 0 ударов.

В том матче была ничья (1:1), а после встречи фотографы поймали улыбающегося Азара, который весело болтает и обнимается с бывшими партнерами.

5 мая Азар впервые приехал на «Стэмфорд Бридж» после трансфера в «Реал». Перед матчем Зинедин Зидан сказал: «Он приехал подготовленным, это радует. Эден нам понадобится, мы знаем, что это за игрок. Он определенно поможет команде».

Но Азар не помог «Реалу». Его персональная статистика в ответной встрече:

  • 89 минут на поле.
  • Всего 1 удар – и он полетел в створ.
  • 3 ошибки.
  • 5 проигранных единоборств.

«Реал» проиграл 0:2 и вылетел из Лиги чемпионов. Азар не показал ничего выдающегося. Что делал бы любой футболист на его месте: грустно заковылял в раздевалку. Что делал Азар: смеялся и дурачился с игроками «Челси». Он даже зависал вместе с Менди, с которым раньше не пересекался (ладно, здесь он больше смеется с Куртом Зума).

Фанаты «Реала» сравнивают реакцию других игроков на прошлые поражения и реакцию Азара – и злятся.

«Криштиану после поражения от «Баварии» в 2012-м: «Я задолжал «Реалу» победу в Лиге чемпионов. Я больше не собираюсь проигрывать». И потом он взял 4 ЛЧ.

А так реагирует на поражение Азар».

Матч завершен
Челси
Лондон
Вернер 28
Маунт 85
2:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Все фото: AFLO, XinHua/Global Look Press
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