Азар впервые после перехода в «Реал» приехал к «Челси» в гости. Его реакция после поражения – 😀🎉

5 мая Азар впервые приехал на «Стэмфорд Бридж» после трансфера в «Реал». Перед матчем Зинедин Зидан сказал: «Он приехал подготовленным, это радует. Эден нам понадобится, мы знаем, что это за игрок. Он определенно поможет команде».

Но Азар не помог «Реалу». Его персональная статистика в ответной встрече:

89 минут на поле.

Всего 1 удар – и он полетел в створ.

3 ошибки.

5 проигранных единоборств.

«Реал» проиграл 0:2 и вылетел из Лиги чемпионов. Азар не показал ничего выдающегося. Что делал бы любой футболист на его месте: грустно заковылял в раздевалку. Что делал Азар: смеялся и дурачился с игроками «Челси». Он даже зависал вместе с Менди, с которым раньше не пересекался (ладно, здесь он больше смеется с Куртом Зума).