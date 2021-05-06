Азар впервые после перехода в «Реал» приехал к «Челси» в гости. Его реакция после поражения – 😀🎉
Статистика Эдена Азара в первом матче против «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов:
- 24 минуты на поле.
- 0 ударов.
В том матче была ничья (1:1), а после встречи фотографы поймали улыбающегося Азара, который весело болтает и обнимается с бывшими партнерами.
5 мая Азар впервые приехал на «Стэмфорд Бридж» после трансфера в «Реал». Перед матчем Зинедин Зидан сказал: «Он приехал подготовленным, это радует. Эден нам понадобится, мы знаем, что это за игрок. Он определенно поможет команде».
Но Азар не помог «Реалу». Его персональная статистика в ответной встрече:
- 89 минут на поле.
- Всего 1 удар – и он полетел в створ.
- 3 ошибки.
- 5 проигранных единоборств.
«Реал» проиграл 0:2 и вылетел из Лиги чемпионов. Азар не показал ничего выдающегося. Что делал бы любой футболист на его месте: грустно заковылял в раздевалку. Что делал Азар: смеялся и дурачился с игроками «Челси». Он даже зависал вместе с Менди, с которым раньше не пересекался (ладно, здесь он больше смеется с Куртом Зума).
Фанаты «Реала» сравнивают реакцию других игроков на прошлые поражения и реакцию Азара – и злятся.